El lunes arranca el curso escolar 2024-2025 para más de un millón de alumnos de infantil, primaria y ESO

El curso 2024-2025 empezará este lunes para 1.047.712 alumnos de infantil, primaria, ESO y FP básica, según la previsión del Departamento de Educación. Son 72.916 alumnos del primer ciclo de infantil, 176.988 del segundo, 447.600 de primaria, 342.074 de secundaria y 1.250 de FP básica.

Entre las novedades está la aplicación del protocolo para limitar el uso del móvil, un nuevo plan de desburocratización de la gestión de los centros y la puesta en marcha de algunos planes para enderezar los malos resultados. Ante una nueva consellera, los sindicatos USTEC, CCOO y Profesores de Secundaria reclaman más recursos, dignificar la profesión docente y mejorar la gestión por parte de la conselleria. El aFFaC pide apostar por la pública y su gratuidad real.

Este lunes será el primer día de clase para los alumnos de infantil, primaria, secundaria y formación profesional de grado básico. El jueves 12 de septiembre será el turno de los de bachillerato (111.220), y los de FP de grado medio (78.382) y superior (74.658), entre otros. En conjunto, Educación prevé 1.333.171 alumnos al régimen general, 130.020 en el especial -que incluye estudios artísticos, deportivos y de idiomas-, 68.400 a la formación de adultos y 78.755 en estudios a distancia.

En líneas generales, los datos de previsión de alumnos crecen muy ligeramente con respecto al curso pasado, de 1.610.956 matriculados el 2023-2024 en 1.610.346 de previsión este año teniendo en cuenta todos los estudios. Sin embargo, bajan a los alumnos de la etapa obligatoria con 176.988 alumnos en el segundo ciclo de infantil -184.633 el curso pasado; 447.699 a primaria -452.012 el curso anterior- y 342.074 a secundaria -346.495.

Por titularidad, habrá 901.267 estudiantes en el sector público, 21.802 en el privado y 339.423 en el concertado en el régimen general. Eso suponen 512 alumnos más en la pública, 1.247 más en centros privados y 5.515 menos en los concertados.

Este curso continúa la reducción de ratios y se completa a todo el segundo ciclo de educación infantil. Así, 7.894 grupos tendrán la ratio reducida a I3, I4 y I5, siendo 18,28 alumnos la ratio media en I3. En concreto, 1.988 grupos de la pública (94%) tienen ratio 20 o inferior y 711 en la concertada (79%).

Más de 82.000 dotaciones docentes y 18.295 nuevos funcionarios

Con respecto a los docentes, habrá 82.277 dotaciones, con un incremento de 301 en FP y 218 de inclusiva. En concreto, serán 38.865 dotaciones de maestro y 43.412 de profesorado. Como novedad este curso, se han estabilizado 18.295 docentes. Además, se pondrá en marcha el grupo estable de sustituciones, para el cual Educación recibió 15.000 solicitudes para 2.145 plazas, de las cuales sólo faltan unas once por cubrir.

Por otra parte habrá 4.408 dotaciones de Personal de Administración y Servicios (PASO), 80 más; y 3.681 de Atención Educativa (PAE), 321 más. También se pone en marcha una dotación de 52 educadores sociales en los servicios educativos y 12 plazas de logopedia.

Con respecto a los centros, habrá tres nuevos: el Instituto Escola Mas Lluí de Sant Just Desvern, la Escuela Joan Domènech i Moner de Lloret de Mar y la Escuela Pedraforca de Saldes. Abrirán también las puertas 13 nuevos edificios y durante el curso se prevén dos más.

Nuevo curso y nueva consellera

El inicio de curso coincide con el estreno de Esther Niubó al frente del Departamento de Educación. Niubó tomó posesión del cargo el 12 de agosto y, como ella explicó en rueda de prensa viernes, su tarea hasta ahora se ha centrado mayoritariamente al garantizar un buen inicio de curso.

La consellera ha fijado la mejora de los resultados educativos como una de las principales prioridades de cara al nuevo curso y la nueva legislatura, así como atender al alumnado con más dificultades.

Los sindicatos reclaman más recursos y una mejor gestión

El hecho de que sea una nueva consellera y un nuevo equipo los que capitaneen Educación ha hecho también que muchas de las peticiones de la comunidad educativa en este inicio de curso vayan un poco más allá y reclamen también cambios más generales con respecto a la política educativa del gobierno.

En este sentido, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha pedido en declaraciones a la ACN «enderezar la educación del país» y ha situado la mejora de la financiación como una de las primeras prioridades a abordar. Y es que Segura ha lamentado que hace años que el sistema está infrafinanciado y eso hace que los centros no tengan los recursos suficientes para encarar el curso cubriendo las necesidades que tendrán, especialmente con respecto a la escuela inclusiva.

Segura ha reclamado también una dignificación de la profesión docente y del personal de atención educativa, recuperar el poder adquisitivo perdido -que el sindicato cifra en un 20% en 10 años-, recuperar la «democracia» en los centros y defender la vehicularidad del catalán, entre otros. Además, ha pedido que la inclusión de la Formación Profesional en el nombre de la conselleria se traduzca en medidas concretas que permitan incrementar la demanda.

Desde CCOO, la secretaria general de Educación, Teresa Esperabé, ha considerado que el nuevo curso necesita «escucha y negociación» por parte del nuevo equipo para poner fin a años «muy convulsos» en el sector. Más allá de eso, y coincidiendo con USTEC, ha pedido incrementar los recursos hasta llegar al 6% del PIB pero también impulsar varias medidas para mejorar los resultados educativos.

En este sentido, ve prioritario reducir las ratios a la ESO, hacer efectiva a la escuela inclusiva y poner fin a la segregación. «Si no ponemos recursos, no acabamos con la segregación y no bajamos las ratios será muy difícil que sólo con manuales y programas lo podemos revertir», ha declarado.

En el ámbito de secundaria, el secretario general del sindicato Profesores de Secundària, Xavier Massó, ha pedido también un «cambio de rumbo» tanto a escala educativa como de gestión. En el primer ámbito ha defendido volver a la «instrucción directa» porque el modelo competencial se está demostrando un «fracaso». Con respecto a la gestión, ha criticado el «desastre monumental» de los destinos docentes de verano y ha pedido también derogar el decreto de plantillas para poner fin al «arbitrariedad en las designaciones docentes.

Confían en que mejore el diálogo con la conselleria

Los cuatro agentes consultados por la ACN han coincidido en mostrarse a la expectativa de si realmente hay un cambio de talante por parte de la nueva consellera y su equipo, en comparación con lo que lamentan tuvieron los consellers de ERC. Segura ha confiado en que se pueda materializar un cambio de rumbo y que haya un verdadero diálogo y negociación ya que ha defendido que «no se puede gobernar de espaldas a la comunidad educativa».

Niubó se ha ido reuniendo con todos ellos durante los primeros días al frente de la conselleria. Un encuentro que, en el caso de CCOO, fue positivo porque «hubo escucha». Ahora, el sindicato dará «los 100 días de gracia» a Niubó para ver las primeras políticas que impulsa porque «las palabras se demuestran con hechos».

Massó se muestra optimista ya que en el encuentro que mantuvieron con la consellera percibieron un talante «muy diferente» y cree que son conscientes de que la educación en Cataluña «está a punto de implosión».

El aFFaC pide apostar por la pública y la gratuidad real

Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC) ha reclamado que el curso y la legislatura empiece con una apuesta clara por la educación pública. Su directora, Lidón Gasull, ha defendido que eso pasa por ir reduciendo las plazas concertadas pero también ha lamentado que una «mala gestión de los resultado educativos» ha provocado que se culpe sólo la publica de esta situación y, de rebote, eso haya influido en la reducción de la demanda de plazas públicas para este curso.

Además, ha reclamado poner solución al retraso en la construcción de nuevos centros escolares, desplegar verdaderamente el decreto de la escuela inclusiva, revisar el plan de digitalización para garantizar la privacidad de los datos y caminar hacia un verdadero sistema educativo público gratuito. En este sentido, ha lamentado que el gasto no para de crecer y ha aseverado que políticas como la del vale escolar no son la solución.

