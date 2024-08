El PPC apura al Govern a presentar los presupuestos antes de octubre y abre la puerta a negociarlos vía enmiendas

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El PPC apremia al Govern de Salvador Illa a presentar los presupuestos de la Generalitat para el 2025 «lo antes posible», antes del mes de octubre, para «salir de la inestabilidad política» de los últimos años. En una entrevista a la ACN, el portavoz de los populares en el Parlament, Juan Fernández, abre la puerta a negociar las cuentas durante la tramitación parlamentaria. «Si no nos llaman, el grupo del PP tiene las herramientas de trabajo parlamentario y haremos las enmiendas que hagan falta al presupuesto», ha indicado Fernández. Los populares están dispuestos a negociar los presupuestos «dentro del marco de la ley y de la convivencia» y fijan la financiación singular como una de las «líneas rojas» en las conversaciones.

Esta semana el ejecutivo socialista renunciaba a tener presupuestos para el 2024. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, explicaba el martes después de la reunión del Consejo Ejecutivo que la intención es duro el proyecto presupuestario al Parlament al principio de noviembre y que las cuentas sean aprobadas el 1 de enero de 2025. Una situación que en la última década sólo ha pasado con los del 2022 cuando el Parlament dio luz verde en las cuentas el 23 de diciembre del 2021.

Los populares creen que si los presupuestos llegan al Parlament en noviembre, no habrá tiempo para tenerles aprobados el primer día del año. «Sería importante que estos presupuestos se anunciaran y se presentaran en el Parlament de Catalunya antes del mes de octubre, sobre todo para que se pudieran debatir y hacer propuestas», remarca Fernández. Señala que sería «dar una mala imagen y empezar muy mal» si las cuentas no entran en vigor el día 1.

Propuestas vía enmiendas

Desde el PPC comentan que Illa «ha dejado muy claro» que los «socios preferentes» son ERC y Comuns. Así argumentan que «la agenda política que asumirá Illa no será la nuestra, sino que sea la de Esquerra». Sin embargo, Fernández subraya que en las últimas elecciones los populares han pasado de tres a quince diputados «para hacer propuestas, para sumar y para mejorar la vida de los catalanes». Por eso, afirma que están «dispuestos a hablar dentro del marco de la ley y de la convivencia».

«Nosotros estamos abiertos a hacer propuestas, estamos abiertos a hablar de presupuesto, pero si no nos llaman, no nos preocuparemos por eso. Tenemos las herramientas y tenemos a disposición nuestro grupo parlamentario para hacer las enmiendas que sean necesarias para poder incidir positivamente en este presupuesto», explica el portavoz.

Preguntado por «líneas rojas» en el momento de negociarlos, Fernández constata que todavía no se ha anunciado nada de las cuentas, «ni cómo lo tramitarán, ni qué ingresos tendrán». «La nueva financiación no sé si estará reflejado o no en este nuevo presupuesto», dice. En todo caso, apunta que el PPC pondrá sobre la mesa «propuestas que ayuden a mejorar el bienestar de los ciudadanos». Así pues, como «línea roja» sitúan el acuerdo de financiación singular porque consideran que es «malo» y tiene «efectos negativos» para Cataluña y el resto del estado español.

Nuevo curso político

El PPC empieza el nuevo curso político después de haber quintuplicado el número de diputados en las últimas elecciones del 12 de mayo y después de la investidura de Salvador Illa con los votos del PSC, ERC y Comuns. Fernández reprocha al presidente de la Generalitat que durante el discurso de investidura «no explicó cuál es su plan ni proyecto de gobierno» y señala que en estos primeros días de mandato «todavía no se ha explicado ni se ha tomado ninguna decisión dirigida a solucionar los problemas reales que tiene Cataluña».

Los de Alejandro Fernández quieren situar en la agenda parlamentaria cuestiones como la seguridad, la educación pública, la sanidad o el acceso a la vivienda. «Será un inicio de curso donde el PP pondrá sobre la mesa estos temas, donde haremos propuestas en positivo, constructivas, pero sobre todo también fiscalizaremos la actividad de este gobierno», resume el portavoz.

