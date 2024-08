Ordeig anuncia ayudas al campesinado de toda Cataluña afectada por la sequía

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado este jueves que desde el Departamento darán ayudas al campesinado de toda Cataluña que haya sido afectada por la sequía. En una visita a Cabacés (Priorat), Ordeig ha expresado que adaptarán las subvenciones «al perjuicio de la sequía».

«El Govern destinará todos los recursos disponibles para intentar que nadie tenga que terminar», ha manifestado. Asimismo, ha indicado que la semana que viene darán los detalles de la convocatoria. Paralelamente, ha afirmado que acelerarán «al máximo» las obras para conectar el pantano de Margalef con el regadío del Garrigues Sur. Ordeig no ha puesto fecha pero ha asegurado que el dinero está a fin de que las obras se puedan hacer en cuestión de meses.

El titular de Agricultura ha apuntado que buscarán que la línea de subvenciones «sea la más justa posible y llegue a quien lo necesite». «La trabajaremos con el sector para adaptarla a la realidad; tenemos disponibilidad presupuestaria para hacerlo», ha dicho. «Estamos con los agricultores», ha insistido. En este sentido ha puesto especial énfasis con los campesinos del Priorat, una de las zonas más afectadas por la falta de lluvias, y que las ayudas también irán destinadas a cooperativas.

En la visita a Cabacés, Ordeig ha sido acompañado por la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y se han reunido con representantes municipales, de la cooperativa de la localidad y de los regantes del pantano de Margalef. Con el fin de garantizar que estos municipios del Priorat puedan regar las fincas -principalmente olivos- Ordeig ha remarcado que acelerarán «al máximo» las obras que tienen que permitir conectar el pantano de Margalef con la red del Garrigues Sur. «La Confederación Hidrográfica del Ebro lo ve bien y la comunidad de regantes, también. No es una obra muy costosa», ha añadido. Respecto de la rapidez de los trabajos, ha apuntado que es una obra «urgente y necesaria» y que utilizarán «los mecanismos más ágiles posibles» para llevarla a cabo porque. «No sólo da agua a explotaciones, sino también es por agua de boca», ha enfatizado.

Por su parte, José Antonio Robles, presidente de la Cooperativa de Cabacés, ha explicado la situación límite que viven muchas familias que dependen de la producción de aceite. En el municipio, ha afirmado que un 99% de las fincas no han producido olivas por culpa de la sequía, una situación que no habían visto nunca a causa de que el pantano de Margalef del cual se abastecen está seco. Así, la producción de la entidad caerá en picado este año. Por eso, ha reclamado ayudas al Govern y que estas sean ágiles. «I sobre todo el agua. Sin el agua no podemos trabajar y no se puede vivir», ha reivindicado.

Conexión con el Ebro

En enero de este año, el anterior responsable de Acción Climática, David Mascort, anunció un proyecto para llevar agua del Ebro hasta los pantanos de Guiamets y Siurana, que actualmente se encuentran bajo mínimos. Preguntado sobre la iniciativa, Ordeig no se ha mostrado contrario. «Continuaremos el proyecto iniciado por el anterior Govern. Será más largo y costoso -que el de Margalef- pero lo vemos bien e intentaremos acelerarlo», ha señalado.

Esta conexión es la base a fin de que posteriormente se pueda establecer un riego de apoyo a las viñas de la DOQ Priorat y la DO Montsant. Un aspecto que el conseller ha visto con buenos ojos con el fin de «no depender de la climatología». «El riego de apoyo es el vector de fijación de población en el territorio que tenemos. Donde hay regadío hay agricultura, vida, familias y escotas», ha dicho, y se ha mostrado partidario de hablar con todas las administraciones necesarias para impulsarlo.

Te puede interesar: