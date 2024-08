Andorra plantea la posibilidad de cobrar una viñeta a los vehículos extranjeros que pasen por el país

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Andorra está estudiando la posibilidad de cobrar una viñeta a los vehículos extranjeros que pasen por el Principado, pero se trataría de una propuesta que habría que consensuar primero con los «agentes económicos y sociales».

Lo ha explicado el jefe de gobierno, Xavier Espot, en declaraciones en Catalunya Ràdio, recogidas por la agencia ANA. También ha clarificado que la viñeta sólo se cobraría a los excursionistas que entran y salen de país el mismo día y no a los turistas ni a los trabajadores transfronterizos. En el caso de los turistas, Espot ha manifestado que ya pagarían la tasa turística y, por lo tanto, estarían exentos de abonar la viñeta. Según Espot, la medida no es para poner freno al turismo sino que buscar fomentar un «crecimiento sostenible» del sector.

El jefe de gobierno de Andorra ha incidido en el hecho de que en caso de que este sistema se acabe sacando adelante tendría que ser «ágil y práctico» y que no suponga «un freno» a la llegada de visitantes al país. También ha insistido en que en todo caso será una viñeta que tendrá «un coste razonable», que no ha concretado, ya que ha manifestado que eso también tendría que ser objeto de la «concertación» con el sector. En todo caso, ha aclarado que sería «como quien paga un peaje» y que se plantearía como «una pequeña contribución». A pesar de todo, ha querido destacar que es «prematuro» hablar de precios, ya que ni tan sólo está decidido que se saque adelante el sistema. Según Espot, no se saldrá adelante ni se perfilará sin haberlo trabajado mucho.

Espot ha recordado que en ningún caso se quiere «poner freno» al turismo, que supone uno de los pilares de la economía del país y que lo que se pretende es tener un crecimiento «sostenible», ya que ha manifestado que el incremento de entre el 10 y el 12% anuales en turismo que se está dando los últimos años «tiene sus límites» y se considera que hay que tender hacia un turismo más «cualitativo», que en todo caso también pueda contribuir en cierta manera a la «huella» que tiene sobre el territorio.

Intercambio de datos para las multas

Por otra parte, y cuestionado sobre el volumen de multas de tráfico impagadas tanto en Cataluña como en Andorra, ya que no hay un sistema de intercambio de datos, ha recordado que en caso de que se apruebe el acuerdo de asociación, Andorra tendrá que incorporar una norma que prevé este intercambio de datos a la hora de cobrar sanciones. Pero aunque el acuerdo no saliera adelante el ejecutivo ya está trabajando para establecer convenios bilaterales para implantar este intercambio.

En este sentido, Espot ha explicado que ya se ha empezado a trabajar con Francia y todo hace prever que se haga también con Cataluña y España con lo cual a «medio plazo» sea posible tener esta información. También ha remarcado que «el impacto» es «porcentualmente» más importante para Andorra en cuanto a perjuicio, ya que comparativamente el volumen de vehículos dentro del total es más relevante para Andorra que para los países vecinos.