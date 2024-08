Puigdemont, desde Waterloo: «Demostramos que tenemos capacidad para entrar y salir; para desafiar un estado represor»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Carles Puigdemont sostiene que con su vuelta a Cataluña se ha demostrado que tienen «capacitado para entrar y para salir» y «para desafiar un estado represor». Así lo ha asegurado este sábado en declaraciones en exclusiva en la Agencia Catalana de Noticias (ACN) y TV3 desde la Casa de la República, en Waterloo (Bélgica), donde llegó este viernes por la tarde, después de desaparecer del acto del Arco de Triunfo.

Una vez hecho el viaje de vuelta, la cabeza de filas de Junts admite que el «gesto» no estaba «exento de riesgo», pero también sostiene que ha servido para «amplificar la denuncia» contra los jueces del Supremo. «No queda otro remedio en que se aplique la ley de amnistía, si se quiere hacer política en condiciones de normalidad», defiende.

Después del acto de «recibimiento institucional» en el Arco de Triunfo de Barcelona, y ante el riesgo de detención, Carles Puigdemont decidió desaparecer, en compañía de Jordi Turull, esquivando el extenso dispositivo de los Mossos d'Esquadra. Primero se desplazaron, sin ser interceptados, hasta la Cataluña del Norte, y después el expresidente culminó su viaje hasta la Casa de la República, a Waterloo (Bélgica), donde tiene establecida la residencia desde hace casi siete años. Llegó el viernes por la tarde, después de recoger a la familia en un aeropuerto de Bruselas.

En declaraciones a la ACN y TV3, Carles Puigdemont señala que su deber era «no dejarse detener» y que, en el momento que vio el operativo en torno al Parlamento, «el plan B pasó a ser el plan B».

«Visto que no podría acceder, que no podría hablar, de que no serviría de nada hacerme detener, mi intención era continuar el trabajo», afirma el expresidente. Admite que el plan de huida tenía «pocas posibilidades de éxito» y que estaba «convencido» de que podría haber sido detenido «fácilmente». Sin embargo, si salía bien, añade que permitiría «demostrar» su capacidad para desafiar el estado español.

Por otra parte, a pesar del riesgo de detención, la cabeza de filas de Junts defiende haber utilizado «el foco mediático importante» del jueves con el debate de investidura «para denunciar pública e internacionalmente una anomalía democrática muy grave». Concretamente, «que hay un tribunal que se está rebelando contra las leyes aprobadas por su parlamento». Un hecho que, según Puigdemont, «no puede aceptar ningún estado de derecho».

Denuncia la «represión» del Govern

Más allá de su aparición y «extracción», el expresidente también denuncia los «episodios de represión incomprensible por parte del Govern de Cataluña» durante la jornada del jueves. «Se están produciendo detenciones con acusaciones delirantes y quiero expresar mi solidaridad a todos ellos», dice Puigdemont, que les llama a «no desfallecer».

