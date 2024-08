El abogado de Puigdemont asegura que el expresidente se encuentra fuera del estado español

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el expresidente se encuentra fuera del estado español y que los próximos días «se dirigirá a los ciudadanos de Cataluña».

En declaraciones en Rac1, Boye ha insistido en que Puigdemont «dijo que no vendría para entregarse, ni para luchar». El líder de Junts lleva casi 24 horas desaparecido.

El jueves cuando faltaban pocos minutos de las 9 de la mañana apareció en el paseo Lluís Companys de Barcelona para pronunciar un breve discurso y, acto seguido, ya no se lo volvió a ver. La policía no lo pudo detener y los Mossos d'Esquadra activaron la operación Jaula con controles en las salidas de Barcelona y en la frontera con Francia para encontrarlo.

Además, la policía detuvo a dos agentes de los Mossos por colaborar en la huida. Boye que ha asumido la defensa de uno de los detenidos ha recordado que Puigdemont «no está preso, condenado o detenido». «No hay delito», ha exclamado mientras ha explicado que es una «detención ilegal».

También ha comentado que esta mañana había un coche de los Mossos d'Esquadra en el hotel donde ha dormido Boye y ha pedido a la policía catalana una «actuación» que esté «dentro de un marco legal». Así como «dejarse de caza de brujas».

Sobre el secretario general de Junts, Jordi Turull, que los Mossos citarán a declarar por la huida de Puigdemont, Boye ha dicho que está «tranquilo» y que dará explicaciones. De momento, tampoco se sabe dónde está.

« Puigdemont ha estado por encima de las expectativas de todos»

En declaraciones en Catalunya Ràdio, Boye ha concretado que Puigdemont salió ayer del Estado y ha defendido al expresidente. «La intención era ser presidente de la Generalitat, asistir al pleno, venir a Barcelona y en función de las circunstancias las tácticas se van variando. Lo que tenía que hacer era demostrar que no tenía ningún miedo de entrar en el Estado», ha dicho. Así, ha concluido que «él dijo que estaría aquí para el pleno de investidura y ha estado» y ha indicado que Puigdemont «ha estado por encima de las expectativas de todos».

Preguntado por si se sabrá alguna cosa de Puigdemont los próximos días, ha señalado: «Imagino que sí, es una persona que trabaja también en agosto. Estoy convencido, no sé el día hora ni formato, pero evidentemente yo estoy convencido de que será así». En todo caso, ha apuntado que no sabe cuáles son las intenciones de su cliente y seguir en el exilio o no, si bien se ha mostrado convencido que «la ley de amnistía se aplicará más pronto que tarde».

También ha expresado que lo que habría que preguntarse es «por qué no se quiere aplicar la ley». «¡Si están convencidos de que no es aplicable al delito de malversación por qué hace dos meses que no cursan una euroorden?», ha reflexionado.

Niega ningún pacto con los Mossos

Por otra parte, Boye ha negado rotundamente que hubiera ningún pacto cerrado con los Mossos sobre la detención de Puigdemont. De hecho, ha explicado que en junio los Mossos le consultaron si existía esta posibilidad y, después de hablarlo con su cliente, informó de que no existía la opción.

El abogado se ha mostrado crítico con Interior y los Mossos y ha lamentado que se utilicen «desproporcionadamente» los recursos públicos con métodos diseñados por la lucha antiterrorista para detener Puigdemont. También ha añadido que ninguno de los que lo ayudó «ha cometido ningún delito».

Te puede interesar