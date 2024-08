Puigdemont anuncia que «ha emprendido el viaje de retorno desde el exilio» para estar en el Parlament el jueves

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles que «ha emprendido el viaje de retorno desde el exilio» desde Waterloo (Bélgica) para estar este jueves en el Parlament, para el debate de investidura de Salvador Illa.

Un retorno del que se desconocen los detalles, pero el expresidente ha asegurado que mantiene el compromiso para confrontar la «rebelión de algunos jueces del Supremo».

En un vídeo en sus redes sociales, el diputado de Junts también ha denunciado que «no parece que al gobierno español le inquiete demasiado» y que «teme que al futuro Govern de Catalunya le resultará indiferente». El debate de investidura está convocado para este jueves a las 10h. Junts y entidades soberanistas han convocado un «recibimiento institucional» a las 9h en el Paseo Lluís Companys.

El diputado de Junts hará un viaje de retorno discreto, a diferencia de la previsión inicial, a consecuencia de la amenaza de detención que pesa sobre él. A las 9h hay prevista un «recibimiento institucional» por parte de miembros de Junts, la CUP, la ANC, Òmnium Cultural, el Consell de la República y AMI, entre otros. Está previsto que Puigdemont intervenga y después intente llegar acompañado de autoridades hasta el Parlament, que estará blindado por los Mossos d'Esquadra. Fuentes del entorno del expresidente remarcan que quiere «ejercer sus derechos» y esperan que se pueda hacer «con toda la normalidad».

En el vídeo, Carles Puigdemont ha defendido que el «desafío» del Tribunal Supremo, que se niega a aplicar la ley de amnistía, «se tiene que contestar y se tiene que confrontar». Por eso, ha asegurado que «ha emprendido el viaje de retorno desde el exilio, convencido de que no hay ningún otro camino para la normalidad democrática que el fin, de la represión política, que está contemplada en la letra y el espíritu de la ley de amnistía».

«Si nos la creemos, si queremos que esta ley abarque a todo el mundo, no podemos callar ante la actitud de rebelión, en la que se han bunquerizado algunos jueces del Supremo», ha afirmado el jefe de filas de Junts, que ha defendido la necesidad de una «justicia imparcial, que no tenga agenda política, que no interfiera para impedir la voluntad popular».

En este contexto, el expresidente concluye que su presencia en el Parlament «tendría que ser normal» y que el hecho que se arriesgue a una «detención arbitraria» es «la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir».

