Puigdemont, después del acuerdo ERC-PSC: «La detención será una posibilidad real de aquí a muy pocos días»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha valorado la decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista, Salvador Illa, y ha asegurado que eso «hace que la detención sea una posibilidad real de aquí a muchos pocos días».

En una extensa carta publicada este sábado en X, Puigdemont reitera su voluntad de volver a Cataluña para el debate de investidura y ha asegurado: «Así como ir al exilio fue una decisión política, volver también lo es».

«Si me detienen no será la primera vez. El hecho relevante no será este. El hecho verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no amnistían y que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley», ha apuntado al 130.º presidente de la Generalitat.

Te puede interesar: