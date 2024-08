La militància d'ERC avala l'acord amb el PSC per a investir Salvador Illa

Dirigents d'ERC en una roda de premsa per anunciar un preacord amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa.ACN

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La militància d'ERC ha avalat l'acord amb el PSC per a investir Salvador Illa amb el 53,5% dels vots. Concretament, 3.397 afiliats han votat a favor del pacte, mentre que 2.847 (un 44,8%), l'ha rebutjat. 105 militants han votat en blanc a la consulta, que ha tingut una participació molt elevada: hi han votat el 77% dels 8.226 que tenien dret a vot, un total de 6.349. Està previst que a dos quarts de vuit del vespre la direcció d'ERC comparegui a la seu del partit per a valorar els resultats. La militància ha pogut participar a la consulta de manera telemàtica des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda.

Les bases han pogut respondre amb 'sí', 'no' o en blanc a la pregunta acordada per la direcció dels republicans: «Estàs d'acord que Esquerra Republicana voti a favor de la investidura del candidat socialista a canvi de la sobirania fiscal, la promoció i protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític i la resta de mesures acordades?».

Et pot interessar: