Valtònyc anuncia su retirada de la música: «Ya no sé qué tengo que explicar con el rap»

El cantante Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha anunciado su retirada del mundo de la música. El rapero mallorquín se ha despedido de los escenarios este sábado por la noche en el festival 'El Tingladu' de Vilanova i la Geltrú, en agradecimiento para mantenerlo en cartel y pagarle el caché solidario durante sus seis años de exilio en Bélgica. «Este es el último concierto de mi carrera», ha destapado Valtònyc a los asistentes.

«Tengo una buena hacía, ya no sé qué tengo que explicar con el rap. Cuándo hacía rap tenía 18 años y un trabajo de mierda en una frutería y estaba enfadado con el mundo. Tenía rabia, pero ahora me hace vergüenza salir al escenario e interpretar a un personaje», ha comentado Josep Miquel Arenas en declaraciones a TV3.

Valtònyc ha detallado que continuará su profesión de programador informático en Bruselas y ha lamentado que con la aparición de las redes sociales ya no tiene mucho sentido la canción protesta.

«Creo que la gente está un poco saturada y la canción protesta ya no es tan bien recibida porque, hoy día, tú vas a un concierto y no tienes ganas de escuchar lo que has estado consumiendo las 24 horas en las redes sociales», ha apuntado Arenas, que ha lanzado un último mensaje reivindicando la unidad del 1-O y reiterando que Cataluña merece «la libertad de su lengua, de su cultura y poder decidir».

