Marta Rovira rechaza el consorcio tributario que propone el PSC

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha señalado que la «financiación» centra las negociaciones con el PSC para un acuerdo de investidura y rechaza el consorcio tributario que proponen los socialistas catalanes. «El consorcio nos recuerda la relación de minoría de edad que tenemos con el estado español. Cataluña quiere la mayoría de edad y una relación bilateral», ha manifestado Rovira en una entrevista en el periódico 'El País'.

«Si se aprecia el autogobierno de Cataluña, se tiene que poder reivindicar una Agencia Tributaria propia, no consorciada y que recaude todos los impuestos», ha insistido la secretaria general de ERC, que también piensa que la polémica de los carteles contra los Maragall ha salido a la luz para «debilitar» la posición negociadora de los republicanos.

«He llegado a pensar que este error colosal ha trascendido coincidiendo con este momento político crucial para debilitar nuestra posición negociadora», ha reflexionado en voz alta Rovira, que ha afirmado que organizó el viaje de vuelta de Suiza para así «poder dar la cara sobre el tema de los carteles al Consell Nacional».

En paralelo, la secretaria general de ERC ha exigido que la aplicación de un eventual acuerdo de investidura con el PSC esté garantizada aunque cambie el gobierno español. «Los flequillos que quedan pendientes son muy importantes para garantizar que el acuerdo es sostenible en el tiempo, que un cambio de gobierno en el Estado no implicará que se desmonte», ha querido dejar claro Rovira.

«Nos vamos a la oposición, no es un pacto de Govern»

«De hecho, hemos advertido que queremos garantías de cumplimiento de lo que no se consiga cerrar esta semana», ha precisado la secretaria general de ERC, que se ha mostrado tajante. «No es un acuerdo para hacer presidente Illa, sino un acuerdo para hacer avanzar Cataluña», ha sentenciado Rovira. «Nosotros nos vamos a la oposición, no es un pacto de Govern.

Nosotros no trabajamos para Salvador Illa ni para el PSC, sino que para la ciudadanía de Cataluña y sus necesidades», ha remachado a la secretaria general de ERC, que se ha mostrado confiada con el aval de la militancia republicana. «Pediremos que se vote pensando si el acuerdo es bueno o no para Cataluña, no en sí es un aval a la dirección», ha recalcado Rovira.

«Que se piense si es mejor eso o ir a una repetición electoral con el riesgo de tener las mismas mayorías y menos posición de bastante negociadora, porque entonces el acuerdo podría ser peor», ha concluido la secretaria general de ERC.

