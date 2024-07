CODITA demuestra que la fibromialgia causa un deterioro cognitivo igual a 20 años de envejecimiento

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El síndrome de fibromialgia es una enfermedad de origen desconocido y que actualmente afecta a un 5% de la población mundial, con una gran incidencia con las mujeres, que suponen entre un 80 y un 96% de los casos. Esta enfermedad se caracteriza por el dolor crónico, fatiga, trastorno del sueño, ansiedad, depresión y deterioro funcional y cognitivo. Un deterioro que, gracias a miembros del Colegio Oficial de Infermes de Tarragona (CODICHO) han podido determinar a cuánto equivale. Según los resultados observados es que los pacientes con fibromialgia sufren una disfunción cognitiva que se ha calculado que equivale a unos 20 años de envejecimiento. Este hecho provoca también una memoria de trabajo más pobre en comparación con los individuos sanos, mientras que su memoria a corto y largo plazo también parece estar deteriorada.

Síntomas

Ilga Ruschak, enfermera del CODICHO, explica que "una de las cuestiones que he observado es que se han identificado casos de fibromialgia que se inician después de procesos agudos o desencadenantes ambientales, como puede ser una infección, un accidente traumático, una cirugía, la muerte de un ser amado, una agresión, problemas laborales, problemas con la pareja-hijos o, incluso, después de la aparición de otra enfermedad que limite la calidad de vida de la persona". Por otro lado, otro hecho que puntualiza la enfermera es que la percepción subjetiva Del dolor según el sexo del individuo. Por un lado, el dolor generalizado es más elevado en las mujeres, pero los hombres tienen un peor impacto de la patología, experiencias más dolorosas en un punto localizado.

No obstante, el dolor no es la única consecuencia asociada a la fibromialgia. La fatiga asociada a la enfermedad es un síntoma que limita mucho todos los aspectos de la vida de los pacientes, afectando a actividades cotidianas como cocinar. Este síntoma también va muy vinculado a la depresión y al sueño no reparador que sufren las personas afectadas.

Tratamiento

Con respecto al tratamiento, actualmente no es curativo y ha demostrado poca respuesta por parte de los usuarios. El principal objetivo es paliar las manifestaciones clínicas y mejorar la calidad de vida de la persona. Los fármacos más utilizados son los antidepresivos y ansiolíticos (86,9%), antiinflamatorios no esteroïdals (82,6%) y opioides (60,9%). Delante de eso, Ruschak señala la necesidad de "potenciar las medidas no farmacológicas como la psicoterapia individual o grupal, masajes, fitoterapia, ejercicio, acupuntura, terapia termal, dietas o suplementos de magnesio". La enfermera considera que estas son las medidas "más eficaces, ya que se estimulan regiones cerebrales implicadas en la inhibición del dolor, ayudan a conciliar al sueño y disminuyen la rigidez muscular, la fatiga, la ansiedad y la depresión".

Te puede interesar: