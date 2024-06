Arranca el juicio contra tres acusados de prostituir y violar menores tuteladas en un piso de Barcelona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El juicio contra tres acusados de prostituir y violar menores tuteladas en un piso de Barcelona el año 2022 ha arrancado este miércoles en la Audiencia de Barcelona. La vista oral tenía que iniciarse el martes, pero quedó aplazada después de que uno de los procesados no se presentara.

En la sesión, ha declarado una chica que en el momento de los hechos tenía 17 años y que mantuvo una relación sentimental consentida con uno de los hombres. Ha señalado que «no era extraño» ver salir «niñas» con dinero de los dormitorios del piso donde, además, se consumían drogas.

Al mismo tiempo, ha dicho que a ella misma le ofrecieron dinero a cambio de sexo. También ha reconocido haber visto cómo una de las otras víctimas, también menor, mantenía relaciones con al menos uno de los acusados.

Según el escrito de la fiscalía, en fecha indeterminada, sin embargo, a principios del 2022, uno de los acusados contactó a través de Instagram con una de las víctimas, que en aquel momento tenía 17 años y vivía en el centro CRAE Kairós de la DGAIA, en el Poble-Sec. En su comparecencia ante el tribunal este miércoles, la chica ha explicado que en un primer momento el hombre le dijo que tenía 18 años pero después supo que en realidad tenía 24.

Con todo, el mes de febrero de aquel año los dos iniciaron una relación sentimental que duró hasta el mes de junio. A lo largo de este tiempo, el hombre «se ganó la confianza» de la joven y mantuvieron relaciones sexuales consentidas. La chica ha relatado que el acusado la llevó varias veces a un domicilio ubicado cerca de la parada de metro Clot de Barcelona, donde vivía otro de los procesados

Ha dicho que este inmueble era el lugar habitual de reunión de los tres acusados. Ha añadido que ella iba cuando se escapaba del centro y tenía varias pertenencias. En este sentido, ha reconocido que fue ella la que habló de este piso y de estos hombres a las otras dos víctimas, que también vivían en el mismo centro de menores que ella y que en el momento de los hechos tenían 14 y 16 años.

Dinero a cambio de mantener relaciones sexuales

Ha relatado que en el piso residían dos mujeres más y que «no era extraño» ver salir niñas de las habitaciones que había en este domicilio con dinero. Al mismo tiempo, ha añadido que «en varias ocasiones» dos de los acusados le ofrecieron dinero a cambio de prostituirse. «Me dijeron que me pagarían 50 euros pero dije que no», ha indicado. También ha añadido que ante su negativa le propusieron incrementar la cantidad o, incluso, llevarla de vacaciones a Calella.

En este sentido, ha revelado que dos de los acusados, el que era su pareja y otro, tenían un acuerdo con el tercer imputado: «Si no llevaban niñas al piso él no llevaba las drogas para las fiestas», ha dicho la joven que ha asegurado que en el interior del piso se consumían sustancias estupefacientes de forma habitual.

Se ha referido a los hechos que tuvieron lugar el 21 de julio de 2022 cuando ella ya había roto la relación sentimental que mantenía con el acusado. «Fuimos con mi amiga Gisela al piso a recoger mis cosas», ha afirmado. Ha explicado que en el piso había varios tipos de drogas y que los acusados le dieron un refresco de cola. Después de bebérsela empezó a encontrarse «mareada».

Ha apuntado que se quedó dormida en el sofá y que cuando se despertó fue a buscar a su amiga. La localizó en una de las habitaciones manteniendo relaciones sexuales con uno de los acusados. «Estaba encima de él moviéndose y no llevaba la parte de abajo de la ropa», ha detallado. Ha dicho que la menor le hizo un gesto con la cabeza y la miró fijación pidiéndole ayuda: «Entendí que no quería estar allí y le dije que nos marcháramos», ha afirmado la chica, que ha explicado que el hombre la echó del dormitorio.

Según la víctima, fue a buscar a uno de los otros acusados y le recordó que su amiga era menor y que no quería estar allí. Con todo, ha asegurado que el hombre no le hizo caso. Poco después su amiga salió del dormitorio con 30 euros en la mano. «Le pregunté de dónde había sacado el dinero y no me lo supo explicar», ha lamentado la chica que ha dicho que las dos estaban «desubicadas».

Además, ha dicho que posteriormente volvió a quedarse dormida y al despertarse volvió a ir a buscar a su compañera. En este caso la encontró en otro dormitorio con el procesado que había sido su pareja sin camiseta.

De acuerdo con el relato de esta testigo, después de estos hechos las dos jóvenes abandonaron el inmueble y ella decidió informar a la directora del centro sobre «lo que pasaba en aquel piso». Los Mossos tomaron declaración a estas dos chicas y a la tercera menor del centro que también habría sido víctima de hechos similares.

Los mossos que han testificado este miércoles han asegurado que no detectaron contradicciones en las declaraciones de las jóvenes y que por eso decidieron hacer una petición de entrada y cacheo en el domicilio. Han explicado que a dentro del inmueble encontraron tres chicas, una de las cuales menor. Con todo, han reconocido que en ningún momento estas jóvenes expresaron que se encontraran allí en contra de su voluntad.

Han manifestado que la menor les explicó que estaba pasando unos días allí y han añadido que en la lavadora de la casa encontraron ropa interior de la menor, unos pantalones cortos y una camiseta. La policía entregó a esta chica a la DGAIA y, según los agentes, ella se mostró poco colaboradora y muy alterada. También han detallado que en el domicilio se encontraron bolsitas de plástico con cocaína, y anfetamina, metanfetamina, dimtilanfetamina y antipsicóticos, que se venderían a terceros.

Por su parte, el médico forense que examinó a una de las chicas ha explicado que no detectó lesiones. Con todo, ha dicho que habían pasado horas y que se había duchado. También se ha referido a unos informes sobre la salud mental que hizo a dos de las chicas el verano del año 2023, un año después de los hechos. Ha apuntado que la que fue pareja de uno de los procesados «no presenta secuelas» y que la amiga que la acompañó al piso «sí sigue sufriendo episodios de ansiedad».

Por su parte, las psicólogas que han declarado en el juicio, han dicho que se ha detectado un coeficiente intelectual límite en una de las chicas. Han considerado que esta «ha sufrido tanto en su vida» que este episodio se ha convertido en «una cosa más» de las muchas vividas. También han reconocido la vulnerabilidad de las jóvenes y el hecho de que eran «maleables». Les psicólogas han dado veracidad al relato de las víctimas y no han concretado si la expareja de uno de los acusados tenía alguna intención de perjudicarlo a la hora de denunciarlo.

Dos médicos más han explicado que dos de los acusados son drogadictos, uno tiene esquizofrenia y otro tiene inteligencia límite.

Entre 14 y 20 años de prisión

Dos de los acusados se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 29 de julio de 2022, y los hechos relatados son constitutivos de tres delitos de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores; cuatro delitos de agresión sexual con penetración y uno de tráfico de drogas.

Un tercer acusado se encuentra en libertad condicional. De hecho, este hombre no se presentó a la primera sesión del juicio prevista para el martes 25 de junio, por lo cual tuvo que aplazarse hasta este miércoles.

Por todo eso, la fiscalía pide para el primer acusado 15 años de prisión, multa de 12.960 euros, además de 6 años de prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas e inhabilitación para hacer actividades con menores durante 10 años más que la pena de prisión, por los delitos de agresión sexual, prostitución, explotación sexual, corrupción de menores y tráfico de drogas.

Para el segundo acusado la fiscalía pide 20 años de prisión, multa de 12.960 euros, además de 6 años de prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas e inhabilitación para hacer actividades con menores durante 10 años más que la pena de prisión, por los delitos de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, agresión sexual y tráfico de drogas.

Para el tercer acusado pide 14 años de prisión y multa de 296 euros, además de 6 años de prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas e inhabilitación para hacer actividades con menores durante 10 años más que la pena de prisión por dos delitos de agresión sexual y uno de tráfico de drogas.

Los acusados tendrían que indemnizar a las tres víctimas con un total de 119.000 euros, 90.000 para una, 21.000 para otra y 8.000 para la tercera. También pide el cumplimiento total de la pena para dos de los acusados y su expulsión del país cuando sean excarcelados.

