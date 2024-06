El Parlament activa el mecanismo para poder hacer una investidura en agosto si hay candidato

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Mesa del Parlament ha activado el mecanismo para poder convocar un pleno de investidura durante el mes de agosto si finalmente hay un candidato con opciones de ser investido. Fuentes del órgano han explicado que han acordado que durante todo el mes se pueda convocar plenos, si hiciera falta.

Este es un paso previo a lo que se decidirá a la próxima reunión de la Mesa, cuando se acordará si se habilita formalmente en agosto o si se permite que sea la Diputación Permanente quien convoque el pleno, si acaba siendo necesario. También se valorará cómo podrá afectar esta decisión a los trabajadores de la cámara. En cualquier caso, si finalmente hay un candidato que quiera optar a la investidura se podrá convocar un pleno al cabo de 48 horas que haya acuerdo. La fecha límite es el 26 de agosto.

De hecho, el reloj se activará este mismo miércoles después de que el presidente de la cámara, Josep Rull, constatara que ningún candidato tenía los apoyos suficientes para ser investido y optara por no hacer un pleno de investidura, sino un acto equivalente. Este pleno lo abrirá el mismo Rull leyendo la resolución que formaliza este acto equivalente y que pone en marcha el calendario hacia el 26 de agosto. Una vez acabe la lectura, los grupos parlamentarios podrán intervenir durante 5 minutos, por orden de menor a mayor.

A la reunión de la Mesa también se ha informado de la constitución de todos los grupos y subgrupos parlamentarios. Finalmente, la CUP formará parte del Grupo Mixto esta legislatura, ya que no tienen los diputados necesarios para tener grupo parlamentario propio. Sí que formarán un subgrupo dentro del Grupo Mixto. Aliança Catalana también estará en el Grupo Mixto, pero en su caso no podrán tener un subgrupo porque no llegan al mínimo necesario de tres diputados.

Entre las cuestiones que se ha aprobado en la Mesa está la decisión de constituir todas las comisiones estatutarias -las que contempla el Reglamento y las que están fijadas por ley-, como podría ser la del Estatuto del Diputado. Los próximos días se acordará cuántos miembros forman parte de las comisiones, de acuerdo con la representación en la cámara.

Gastos de Ignacio Garriga en el grupo de Vox

Por otra parte, la Mesa también ha pedido más información al grupo de Vox después de que un informe del parlamento acreditara que el líder del partido, Ignacio Garriga, cargó gastos personales por más de 39.000 euros en la cuenta del grupo parlamentario la pasada legislatura. A la pasada reunión, la Mesa pidió al secretario general, Albert Capelleras, y al letrado mayor, Miquel Palomares, estudiar qué margen había para actuar en esta cuestión. Paralelamente, Vox presentó la declaración de bienes de Garriga.

El secretario general y el letrado mayor, sin embargo, han dicho que esta información no es suficiente. La Mesa ha acordado volver a tratar la cuestión en una reunión de la Mesa Ampliada dentro de 15 días.

Cambios a la organización de los grupos parlamentarios

Por otra parte, la Mesa Ampliada también ha aprobado la organización de los grupos parlamentarios, que tendrán un número determinado de portavoces adjuntos y de portavoces C -también conocidos como miembros de dirección del grupo- en función de la representación parlamentaria. Según este acuerdo, todos los grupos parlamentarios tendrán un presidente del grupo y un portavoz. En el caso del PSC y Juntos tendrán, también, dos portavoces adjuntos y seis miembros de dirección -anteriormente denominados portavoces C. El siguiente tramo es para los grupos parlamentarios que tengan entre 16 y 30 diputados -ERC es lo único-, y que disfrutarán de dos portavoces adjuntos y tres miembros de dirección.

Hay un último tramo para los grupos de 6 a 15 diputados, que son todo el resto, y que tendrán derecho a un portavoz adjunto. Según fuentes del Parlament, con esta nueva organización la cámara tendrá un gasto de 2.739 euros más al mes respecto la pasada legislatura, que serán 38.354 más al año.

