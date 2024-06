Uno de los investigadores de la violación de Igualada dice que no tiene ninguna duda de la autoría

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Uno de los investigadores de los Mossos de la brutal violación que sufrió una menor el año 2021 en Igualada ha declarado este martes durante la segunda sesión el juicio que no tiene «ninguna duda» que el acusado es al autor de los hechos. «Como investigador que he participado activamente, no hay ninguna otra posibilidad», ha declarado.

Durante el juicio se ha relatado como pudieron descubrir al presunto violador a partir de un incidente que se había producido horas antes al mismo polígono de las Comas, y como lo identificaron gracias al visionado de 155 cámaras de seguridad. Gracias a estas imágenes, vieron cómo un hombre -que coincidía con la vestimenta del acusado- siguió a la joven y, en un momento determinado, empezó a correr detrás suyo.

En la segunda sesión del juicio por la brutal violación de Igualada están citados a declarar una quincena de agentes de los Mossos d'Esquadra. Uno de los investigadores del cuerpo ha relatado que, una vez la víctima estaba «más serena» y recuperada de la agresión, convinieron con ella y su padre ir hasta la zona donde habían tenido lugar los hechos y hacer el mismo recorrido que había hecho aquella noche.

El investigador ha dicho que la joven recordó el momento en que estaba dentro de la discoteca y algunas escenas puntuales. Ha asegurado que «no recordaba» nada del camino que hizo aquella noche, pero sí que recordó momentos puntuales en que «tenía mucho frío». Uno de estos momentos coincidía en el punto donde los camioneros encontraron a la joven estirada al suelo. De hecho, este investigador ha dicho que le llamó mucho la atención cuándo la joven se detuvo en una rotonda y recordó haberse girado, pero nada más. Según el mosso, en este punto está donde las cámaras de seguridad captaron al acusado corriendo detrás de ella.

Les cámaras de seguridad siguen la pista del acusado

De su lado, la jefa de la Unidad Central de Agresiones Sexuales -que se hicieron cargo de la investigación del caso-, ha explicado que la investigación se alargó cinco meses y que fueron clave las imágenes que pudieron analizar de 155 cámaras de seguridad que había en empresas del polígono de Les Comas, así como también la geolocalización de los teléfonos móviles -tanto de la víctima como del acusado.

La inspectora ha relatado que en una de las imágenes observaron como un chico -que iba vestido con de color negro y llevaba una mochila negra y unas zapatillas deportivas blancas- siguió la víctima y, en un momento dado, empezó a correr detrás de ella.

De hecho, las mismas cámaras volvieron a captar la imagen de esta persona unos 23 minutos después, en torno a las 6.42 horas de la mañana. En concreto, entre las 6.14 horas y las 6.42 horas tanto la víctima como el acusado desaparecieron de las imágenes, ya que, según han relatado los mossos, se encontraban en el interior del callejón.

A las 6.42 horas, sin embargo, las cámaras del polígono vuelven a grabar al acusado, pero no a la víctima. Una de las cámaras también grabó al acusado como llevaba en sus brazos la chaqueta que llevaba la víctima aquel día.

En este sentido, una de las agentes de los mossos que hizo un «mapa» con el recorrido de la víctima y del acusado, ha explicado que rastrearon, a través de las cámaras de seguridad, todas las otras personas y vehículos que pasaron por aquella zona durante el margen temporal en qué tuvo la violación y que acabaron descartándolas todas.

Ha relatado que cronometraron los 46 vehículos que pasaron por la zona en este margen temporal y todos tardaron entre 5 y 13 segundos en salir. «Evidentemente, por sentido, común, eso no da tiempo a hacer el recorrido, parar y salir del coche», ha explicado.

Un incidente previo al mismo polígono, clave para identificar al agresor

La investigadora ha explicado que uno de los aspectos «clave» que los llevó a identificar al acusado es un incidente que tuvo lugar unas horas antes en el mismo polígono de las Comas donde había la discoteca donde salió de fiesta la víctima.

Durante los cinco meses que duró la investigación, los agentes llevaron a cabo diferentes líneas de investigación y una fue analizar todas las denuncias y hechos delictivos que había habido aquella misma noche en Igualada. Eso los llevó a descubrir que unas horas antes, sobre las dos de la madrugada, había habido un incidente con la rotura del retrovisor de un vehículo en qué habían participado 11 personas y el propietario del vehículo había grabado los hechos.

Los agentes reclamaron este vídeo y, al visionarlo, vieron que había una de las 11 personas del grupo que coincidía plenamente con el joven que habían visto en una de las cámaras de seguridad del polígono.

Ante esto, los mossos citaron a declarar a estas personas y los agentes se dieron cuenta de que todos eran amigos entre ellos, a excepción de uno -el detenido. Al final averiguaron que era amigo de uno de los integrantes del grupo. A partir de aquí, pidieron el rastreo del móvil de este chico y vieron que había llamado a una persona aquella noche. Al comprobar de quién era el teléfono, vieron que era una empresa y esta confirmó que lo llevaba una persona que trabajaba para ellos y que resultó ser el presunto violador.

Estudio de los teléfonos móviles

Otro de los aspectos clave para la identificación del acusado fue el estudio de los teléfonos móviles, tanto de la víctima como del presunto agresor. Durante la segunda jornada del juicio se ha explicado que el padre de la víctima tenía una aplicación para geolocalizar el teléfono de su hija y eso permitió a los investigadores hacer el recorrido exacto que hizo la joven aquella noche. Además, el estudio del móvil del acusado permitió geolocalizar su teléfono en los mismos lugares por donde pasó la víctima y en las mismas horas.

Del análisis del teléfono de la víctima, los investigadores han explicado que la joven mantuvo una conversación telefónica en las 6.03 de la mañana con la amiga con quien había salido de fiesta aquella noche y con quien se tenían que encontrar en el tren para volver a casa pero, a partir de aquí, ya no habló con nadie más. De hecho, esta amiga intentó llamarla otra vez desde el tren pero la víctima ya no cogió el teléfono.

Otra de las cuestiones que se han explicado durante el juicio es que la víctima, una vez salió de la discoteca, abrió la aplicación de 'google maps' para poder llegar hasta la estación pero el móvil dirigió por un camino erróneo. Por eso, han explicado a los mossos, las imágenes captaron a la chica cogiendo una dirección que no tocaba para llegar hasta la estación.

Restos de ADN en la chaqueta del agresor

Una vez los agentes tuvieron identificado el presunto agresor, iniciaron un dispositivo de vigilancia del acusado hasta que decidieron entrar en el domicilio a hacer el cacheo. A dentro de casa, los agentes localizaron la ropa que el arrestado llevaba el día de los hechos. La jefa de la Unidad Central de Agresiones Sexuales ha explicado que localizaron restos de ADN en la chaqueta del acusado.

Testigos de los mossos dicen que la joven estaba «semiinconsciente» y con la cabeza «inflada»

Una de las agentes que ha declarado en la segunda jornada del juicio y que fue de las primeras al llegar al lugar de los hechos ha explicado que encontraron a la chica en estado «semiinconsciente» y con la cabeza «inflada». Además, según han relatado varios testigos de los mossos, la joven tenía un charco de sangre en la zona de la cabeza y otro en la zona de la pelvis de tamaño «considerable». Todos los testigos han coincidido en afirmar que la chica estaba «semiinconsciente» y que no podía contestar a las preguntas que le hacían. «Si le hacías una pregunta hacía como ruidos pero no decía nada», ha declarado una de las agentes.

