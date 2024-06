Los interinos salen a la calle al grito de «Fijeza, ya» para pedir al Govern que responda a la sentencia del TJUE

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Unas 250 personas se han concentrado este sábado al mediodía en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, ante|delante de el Palau de la Generalitat, para reclamar al Gobierno que dé una «respuesta adecuada» a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala convertir a los trabajadores interinos en indefinidos

-sin considerarlos funcionarios- como medida para sancionar el abuso de contratos temporales en el Estado.

«Fijeza, ya» ha sido el clamor de esta protesta, acompañada por otros mensajes como «Cabe interina en la calle» o, en una pancarta, «Generalitat, cumple, Europa te lo exige». La Plataforma de Afectados por la Función Pública calcula que puede haber unos 100.000 interinos en Cataluña que han encadenado contratos durante años.

Unas 250 personas han respondido al llamamiento y muchas han acudido con la familia o con grupos de compañeros de trabajo. Entre los mensajes de los carteles, se han podido leer mensajes como «Suficiente abuso de temporalidad; ¡fijeza, ya!» o «Interinos maltratados, servicios públicos amenazados».

El presidente de la Plataforma de Afectados por la Función Pública, Jordi Cerdà, ha explicado que han salido en la calle para pedir «voluntad política al Estado y a la Generalitat para que den cumplimiento administrativo al mandato del TJUE» y que los interinos no tengan que colapsar los tribunales».

Cerdà advierte que están hablando de decenas de miles de eventuales demandas que también tendrían un «coste enorme para las arcas públicas en salarios de tramitaciones o indemnizaciones» e insiste en que la vía no tiene que ser la judicial, como pidieron desde la plataforma este viernes.

«Estamos absolutamente convencidos de que tarde o temprano el legislador tendrá que dar respuesta a nuestras demandas, no podrá prevaricar. Europa ya ha sentenciado y ahora toca mover ficha a España y en Cataluña para dar cumplimiento», ha señalado Cerdà a la ACN antes de empezar la protesta en Sant Jaume.

La plataforma apunta que la cifra de afectados y que se podrían beneficiar de la sentencia es de unas 800.000 personas en el estado español y en Cataluña calcula que podrían ser unos 100.000, a pesar de no disponer de datos oficiales y completos facilitados por las administraciones, lamenta Cerdà. Educación y salud son dos de los sectores con más interinos en situación de abuso de temporalidad.

La Plataforma de Afectados por la Función Pública, que se constituyó hace dos meses y a la cual se han adherido unas 2.000 personas, ha impulsado la protesta de este sábado de forma consensuada con la plataforma de docentes PINDOC y varios sindicatos, como CGT, CSIF, CUERPO y CNT.

En el manifiesto que han leído, los interinos piden el «estabilización inmediata de todas las personas en abuso de temporalidad, incluidas las cesadas en el proceso de estabilización» y por eso instan al Gobierno a impulsar un decreto ley que dé «respuesta adecuada» a la decisión del TJUE hecha pública jueves.

También reclaman que la Función Pública catalana garantice un despliegue real de la carrera profesional, con la previsión de convocatorias de concursos y promociones internas que correspondan a un «modelo actualizado en el siglo XXI».

Los interinos señalan varias «injusticias» del proceso de estabilización del 2021, como el número de plazas fuera inferior al de profesionales en situación de abuso de temporalidad, de manera que personas con una trayectoria impecable y altamente cualificada han sido cesadas.

Mujeres en torno a los 50 años: «En este país, la edad no juega a favor nuestra»

Anna, una de las participantes a la concentración de interinos, es profesora de secundaria desde hace seis años, en los que ha encadenado varias sustituciones y una vacante. Cree que la sentencia «abre un camino» de esperanza para las personas que se encuentran en una situación como la suya. En su caso, se ha adherido a una demanda colectiva para reclamar la fijeza.

En el micrófono de la ACN, Anna explica que la incertidumbre que viven los interinos impacta a nivel profesional, como a la hora de preparar el curso siguiente, y emocional. «Los alumnos me preguntan: ‘¿Profe, profe, el año que viene serás con nosotros?' Los tengo que responder que no lo sé», dice.

También advierte: «Muchas mujeres a partir de los 40 años nos encontramos en esta situación. Tenemos que empezar de nuevo y no es fácil. En este país, la edad no es un factor que juega a favor nuestra».

Esta interina añade que se ha «reconvertido» varias veces: «No me da miedo, soy valiente y luchadora, pero no creo que sea justo, me encanta esta profesión y no quiero dejar de hacerla para que alguien me diga que ya no servimos».

Otra de las interinas en la plaza de Sant Jaume es Montse, técnica de Salud Pública desde hace ocho años y no pudo conseguir la plaza en el proceso de estabilización y oposiciones, si bien después optó a una vacante.

De momento ha presentado un recurso administrativo -y espera no tener que llegar a la vía judicial-, ya que considera que el proceso no fue «adecuado», sobre todo porque las plazas que sacaron fueron «del todo insuficientes».

Montse reivindica que tiene «mucha experiencia» y advierte que si la administración no estabiliza a los interinos que llevan años trabajando perderá unos «activos muy valiosos». Como Anna, coincide en destacar: «Mi colectivo, el de mujeres en torno a los 50 que hemos tenido que compaginar trabajo y familia, es quizás el más perjudicado».

Anna insta a los compañeros más jóvenes, en los que son funcionarios y al conjunto de la sociedad a dar apoyo a los interinos: «Esta lucha no es sólo nuestra. Eso afectará a todo aquello público». «Los interinos hacemos buena trabajo y nos merecemos uno reconociendo por parte del resto de la clase trabajadora», sostiene.

Te puede interesar: