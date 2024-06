ERC avisa a Illa de que si Sánchez «no mueve ficha» con la financiación singular el acuerdo de investidura será «muy difícil»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha avisado al líder del PSC, Salvador Illa, de que la financiación singular es «el mínimo exigible» para llegar a acuerdos para una investidura y ha subrayado que, si se niegan, será «muy difícil» contar con el apoyo de los republicanos.

En una intervención en el Consejo Nacional de ERC Rovira ha subrayado que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, «tiene que mover ficha» en esta cuestión y ha remarcado que, ahora mismo, la clave de la investidura «está más en manos de Sánchez que en manos de Illa».

Rovira también ha advertido que ERC «no cederá a ninguna presión» y ha subrayado que no tienen «ninguna prisa» para llegar a pactos.

Rovira ha intervenido al inicio del Consejo Nacional de ERC, que se ha reunido este sábado por la mañana. La secretaria general se ha referido a las negociaciones para una eventual investidura del presidente de la Generalitat y ha advertido a los socialistas que, sin financiación singular, el acuerdo será «muy difícil».

La dirigente republicana ha subrayado que la financiación singular en forma de concierto económico es «el mínimo exigible». «Eso no quiere decir que aceptaremos algunas singularidades en el marco de la financiación en función del que otros estén dispuestos a asumir», ha advertido Rovira, que se ha referido así a la propuesta del gobierno español de reformar toda la financiación autonómica y reconocer la «singularidad» de Cataluña.

«En una negociación nosotros no tendremos nunca la perspectiva del gobierno español sino de las necesidades de nuestro país. No es un capricho de ERC, es lo que necesita a la gente», ha remachado Rovira. Por todo ello, la dirigente republicana ha remarcado que Sánchez «tiene que mover ficha» y ha insistido en que la llave «está en sus manos».

Por otra parte, Rovira también ha pedido a Junts, y en concreto a su líder, Carles Puigdemont, que expliquen cuál es su propuesta de gobierno para la próxima legislatura y ha lamentado que, de momento, no la saben. «Todo el mundo quiere hablar con ERC, nos piden reuniones, responsabilidad y que nos movamos pero nadie nos ha hecho ni una sola propuesta», ha añadido.

La dirigente republicana ha recordado que la próxima semana tienen previsto hacer las primeras reuniones formales con el PSC y con Junts para negociar. También quieren encontrarse con «el resto de partidos dispuestos a confluir para un país mejor».

ERC se sacude presiones

También sobre las negociaciones, Rovira ha denunciado que los republicanos «están recibiendo muchas presiones». «Todo el mundo nos dice lo que tenemos que hacer, el país está muy acostumbrado a decir a ERC qué tiene que hacer, pero ERC se siente muy libre de decidir qué es lo mejor para el país», ha dicho Rovira, que ha garantizado que su partido «no cederá a ninguna presión».

En la misma línea, ha afirmado que no tienen «ninguna prisa» y ha añadido que «con la prisa no se llegará a un acuerdo de país». Además, ha remarcado que ERC no tiene «no toda la responsabilidad» y ha recordado que quien la tienen son «los dos partidos que han conseguido muchos más votos que ERC».

También ha subrayado que el PSC tiene «otras mayorías» para gobernar, de manera que los republicanos no sienten «una especial responsabilidad ni presión» que les haga «abaratar un acuerdo de país».

Por otra parte, Rovira ha lamentado que después de la sacudida interna en los liderazgos de ERC, y también a raíz de la división sobre la posible entrada en el gobierno de Jaume Collboni en Barcelona, desde fuera del partido se asegure que ERC tiene «dos almas» y ha rechazado que sea así.

«Este debate ya lo resolvimos una vez y no son dos almas, son dos caras de la misma moneda. Para nosotros no hay avance social sin avance nacional, y en la inversa», ha insistido.

Después de los malos resultados electorales, Rovira ha dicho que ahora «posiblemente» se abre «una nueva etapa» dentro del partido en que habrá que picar piedra. Además, se ha marcado como objetivo «volver a ser la lanzadera del movimiento independentista», y ha dicho que cuando ERC «es fuerte» el movimiento «avanza».

