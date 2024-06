El PSC reivindica su actitud: «Ponemos los intereses de Cataluña por delante de los del partido»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La viceprimera secretaria del PSC y coordinadora del equipo negociador, Lluïsa Moret, ha reivindicado la actitud de su partido en las negociaciones para constituir el Parlament y el Govern.

«Trabajaremos intensamente para que Illa sea el próximo presidente de la Generalitat. Lo dicen los catalanes y lo necesita Cataluña. Ponemos los intereses de Cataluña por delante de los intereses del partido», ha dicho en un mitin desde el Prat de Llobregat.

El líder del PSC, Salvador Illa, ha dado apoyo públicamente a Moret y ha añadido que está «tranquilo» porque ella está al frente de las negociaciones. En este sentido, ha insistido en pedir «respeto» para los resultados del 12-M. «Lo que hace falta ahora es discreción, claridad y coherencia», ha concluido.

Después de que ERC haya puesto condiciones a la investidura de Isla y ante la posibilidad de que acabe habiendo una presidencia independentista en el Parlament, los socialistas han sacado pecho este sábado de su estrategia negociadora.

Moret ha defendido que los socialistas hacen las cosas con «respeto para todo el mundo» y no con confrontación. «Con diálogo e intentando llegar a acuerdos y pactos», ha dicho la responsable de pilotar las negociaciones postelectorales por parte del PSC.

La también viceprimera secretaria del PSC y alcaldesa de Sant Boi ha celebrado que los socialistas son el primer partido de Cataluña y ha destacado que es una formación «unida, cohesionada y fuerte».

Por su parte, Illa ha puesto en valor que el PSC es un partido «de pacto y de política útil». Y ha mostrado públicamente su apoyo a Moret de cara a las negociaciones que se intensificarán en los próximos días.

«Una vez han hablado los ciudadanos de forma clara y contundente el 12M, lo que hace falta ahora es discreción, claridad y coherencia. Y Lluïsa tiene oficio político», ha añadido Illa. En este contexto, ha insistido en pedir que se respete la «mayoría progresista» que escogieron los ciudadanos el 12-M. Y ha hecho un llamamiento a los partidos a «no hacer perder el tiempo» con las negociaciones.

No bloquear y no hacer perder el tiempo en Cataluña, después de tantos años de una Cataluña parada y bloqueada. No se vale hacer perder el tiempo, ni bloquear ni envolver», ha resumido.

También ha intervenido al candidato del PSC a las elecciones europeas del 9 de junio Javi López y ha reivindicado «la unidad del socialismo en Europa» ante la división de otros. «A todos los europeos y demócratas que saben que la solución de los problemas depende de más Europa, el PSC es vuestro refugio, votáis al PSC», ha proclamado.

