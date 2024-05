Los Mossos aumentan la vigilancia contra el robo de cobre en toda Cataluña

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han elevado de nivel 1 al 2 el Plan Operativo Especial (POE) Metal con el fin de reducir el robo de cobre en toda Cataluña, sobre todo en infraestructuras básicas como el ferrocarril.

Desde el 23 de febrero el nivel 2 sólo estaba activo en las regiones policiales Metropolitana Norte y Sur y en el Camp de Tarragona, pero ahora el resto de regiones pasarán de nivel 1 a 2 para abordar de forma «integral» un problema que no se prevé resolver a corto plazo.

El comisario de la Jefatura Rafel Comes ha dicho, sin embargo, que Adif no es «culpable» de sufrir robos, sino «víctima». Les nuevas medidas pasan para hacer más presión sobre los delincuentes, hacer más controles preventivos de tráfico y en centros de reciclaje y más inteligencia policial.

Desde el mes de mayo del 2023 hasta abril de este año se han registrado 5.885 incidencias vinculadas en este ámbito respecto a las 7.162 denunciadas durante el año anterior, entre hurtos, robos con fuerza, daños y actos vandálicos.

Les regiones policiales del Camp de Tarragona, Metropolitana Norte y Metropolitano Sur concentran el 50% de los hechos denunciados en este ámbito. La sustracción de cobre en la red ferroviaria de ADIF crece un 31%. En el periodo comprendido entre mayo del 2023 y abril del 2024 se denunciaron 263 hechos respecto a los 199 del periodo anterior. Durante el último año (desde mayo del 2023 hasta abril del 2024) se han hecho 271 detenciones, un 18% más respecto al mismo periodo del año anterior. Un 75% tienen antecedentes, y un 30% tienen más de 10 antecedentes.

Según los Mossos, los autores no actúan solos. Forman parte de una red criminal y en cada sustracción participan entre 2 y 4 personas. Para cada hecho van cambiando a los participantes, lo cual dificulta la imputación de grupo criminal y facilita penas bajas en caso de ser detenidos.

Los ladrones roban el cobre para venderlo y en algunas ocasiones tienen connivencia con centros de reciclaje que fuera del marco legado les compran el material sustraído. Mayoritariamente son robos en obras en construcción al aire libre, o en empresas sin que estos hechos tengan una afectación directa para la ciudadanía en general. La inmensa mayoría de delincuentes han sido detenidos in fraganti. Se mueven en vehículos y furgonetas y en muchas ocasiones los titulares de los vehículos son testaferros.

El año pasado se realizaron 312 inspecciones en gestores de residuos y desde el inicio de este año hasta ahora se han llevado a cabo 172 controles. En torno a un 17% han acabado con infracciones. De hecho, de los 326 centros de reciclaje que hay en Cataluña, la mayoría en el área metropolitana, un 10% no colaboran con la policía o directamente entorpecen sus inspecciones.

Así, pueden esconder el nombre de los vendedores de cobre o impedir la entrada de los agentes, cosa que sólo los supone una sanción administrativa de hasta 600 euros. Las infracciones lo son mayoritariamente por irregularidades a la hora de rellenar registros obligatorios, en omitir las comunicaciones obligatorias a los Mossos d'Esquadra y en omitir datos obligatorios en los registros.

Del total de hechos vinculados al robo de metales, un 3% están relacionados directamente al robo de cobre en las redes ferroviarias. En este caso, durante el último año (periodo comprendido entre mayo del 2023 y abril del 2024) se produce un incremento del 31%, pasando de 263 hechos a 199 denunciados por Adif. Con respecto a la red de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, los datos registrados durante el mismo periodo son 13 hechos.

Con respecto a las sustracciones de cobre con afectación en las líneas ferroviarias, los lugares de las sustracciones son de muy fácil acceso por vías de servicio paralelas a la red ferroviaria. Normalmente no hay testigos ni vigilancia (ya sea vigilantes o cámaras) u otras medidas de seguridad.

Sustraen cable de catenaria, es decir, un cable eléctrico aéreo que forma parte del sistema de alimentación eléctrica de los trenes. Para sustraerlo suelen utilizar unas perchas de madera para descolgar el cable de catenaria y no electrocutarse. Una vez en el suelo lo cortan con una sierra radial por los dos extremos. Este cable no tiene plástico de protección, por lo que no hay que quemarlo para extraerlo, eso hace que sea muy aprovechable, sin ningún esfuerzo y es fácilmente enrollable.

También sustraen cable de señalización (semáforos y otras señales). Pelan o queman este cableado sustraído para eliminar el plástico que lo recubre y que podría tener el logotipo de Adif. De esta manera es más difícil, en caso de ser interceptados por la policía, demostrar el origen ilícito del cableado.

Por tipologías delictivas, el 62% son hurtos, un 19% robos con fuerza y 19% daños. Les Regiones Policiales Camp de Tarragona, Metropolitana Norte y Metropolitana Sur concentran el 50% de hechos, situándose en 3.711 hechos denunciados. Por distribución horaria, la acción delictiva se produce en un 41% por la tarde (15h a 23h), un 39% por la mañana (7h a 15h) y un 20% a la noche (23h a 7h).

Si se compara el periodo de mayo del 2023 a abril del 2024 con el año anterior se constata un incremento notable de la actividad policial, con un 77% más horas destinadas al POE Metal (de 16.473 horas en 29.298), un 38% más controles policiales (de 2.954 a 4.083), un 74% más identificaciones (de 5.640 a 9.859) y un 18% más detenciones (de 229 a 271).

El POE Metal marca dos objetivos principales: por una parte, prevenir y reducir la delincuencia relacionada con las sustracciones de metal y, por otra parte, garantizar los servicios básicos a la ciudadanía, dado que una parte de hechos delictivos recaen sobre infraestructuras de servicios en la población, principalmente equipamientos y líneas de conducción energética, líneas de telefonía y red ferroviaria.

Los investigadores aplicarán estrategias ya experimentadas y contrastadas en planes diseñados en la lucha contra la multirreincidencia para abordar este fenómeno, como el Plan de Acción Trasmallo en Barcelona por los hurtos o el plan Bakuraa la Región Policial Metropolitana Norte. El objetivo será maximizar las posibilidades de ingreso en prisión de los investigados o la adopción de medidas cautelar como las órdenes de alejamiento.

Según Comas, la lucha contra este fenómeno delictivo con un fuerte impacto a nivel mundial pasa por impulsar un abordaje transversal que vaya más allá de la lucha contra las mafias criminales y que se centre, por ejemplo, en la mejora de la seguridad de las instalaciones, al hacer una revisión de la baja penalidad impuesta en este tipo de delitos y al impulsar medidas de trazabilidad del metal como hacen otros países. Y es que, actualmente, la trazabilidad del cobre es complicada y eso hace difícil saber la procedencia y qué destino final tiene.

El comisario ha asegurado que la policía catalana hará todos los esfuerzos posibles por reducir los robos, a pesar de admitir que los recursos son limitados y que las medidas tienen que ser proporcionales y legales, e implicará otros departamentos de la Generalitat.

La sustracción de cobre es un fenómeno delictivo que traspasa fronteras con un fuerte impacto internacional y que está relacionado directamente con el precio de este metal, que actualmente está en uno de los valores máximos registrados en los últimos años (9,5 euros/kg). El incremento de robos está directamente relacionado con la fuerte demanda que existe, sobre todo en el Asia, su poca trazabilidad y la facilidad en el reciclaje de este metal. Les datos indican que en Cataluña desde 2010, cuando se activó el POE Metal por primera vez, hay una relación directa entre el aumento del precio del cobre y el aumento de robos.

El Gabinete de Coordinación Central del POE Metal decidió estas medidas este miércoles por la tarde en una reunión presidida por el comisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent. El encuentro sirvió para decidir que todas las regiones policiales estén al mismo nivel de presión policial por este fenómeno que principalmente afecta empresas, también obras e infraestructuras críticas, pero que ha salido a la luz sobre todo por el robo en vías de tren.

Los Mossos también quieren que la fiscalía pida más órdenes de alejamiento sobre estas instalaciones, mejorar la coordinación con los operadores ferroviarios a la hora de comunicar los incidentes en tiempo real y derivados de las caídas de tensión de las líneas eléctricas, activar la Unidad Central de Incendios Estructurales de la Policía Científica especializada en este tipo de actividad ilícita que esté relacionada con incendios, reforzar el control visual de las vías para detectar si hay personas no autorizadas, incrementar los controles de tráfico, en diferentes franjas horarias y diferentes vías de comunicación viaria e implementar la vigilancia aérea con la activación de helicópteros y el dron de ala fija.

