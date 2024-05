Illa no descarta los votos del PPC a pesar de «no ser la primera opción»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidenciable del PSC, Salvador Illa, no ha descartado ni los votos del PPC en una investidura ni un pacto entre socialistas y Junts. En una entrevista este martes en RAC1, Illa ha añadido que no son los escenarios más probables, si bien no ha cerrado la puerta. Sobre un apoyo del PPC, el candidato del PSC ha afirmado que «no sería el más adecuado» y que «no es la primera opción».

Preguntado entonces por si descarta los votos de Alejandro Fernández, Illa ha concluido que «no», pero ha pedido «coherencia». Illa también ha constatado que «la sociovergencia no es imposible», si bien cree que «no es el mejor momento». El candidato del PSC también ve «inaudito» que el cabeza de lista de Junts, Carles Puigdemont, pida el apoyo de quién ha ganado las elecciones.

Illa está decidido a presentarse a la investidura. Durante la entrevista de hoy, el candidato y diputado electo del PSC no ha cerrado la puerta ni a aceptar votos del PPC ni a pactar una «sociovergència». Ahora bien, ha afirmado que ninguno de los dos escenarios no son prioritarios.

Sobre un eventual apoyo de la formación de Fernández, Illa ha subrayado que «no sería el apoyo más adecuado», y que prefiere pactos «coherentes». Pero también ha sido rotundo al rechazar descartar el PPC del todo. Eso sí, ha aseverado que se siente «más cómodo» con las formaciones «progresistas», en referencia a ERC y comunes.

En la misma línea ha mantenido abierta la puerta a un pacto con Junts: «No es imposible». Pero también ha matizado que «no es el mejor momento» para pactar con los post-convergentes. Illa ha reflexionado que hay posicionamientos «de la parte de la 'vergencia' que excluyen» el acuerdo. En este sentido, el presidenciable socialista ha insistido en tejer «acuerdos amplios».

También ha criticado que Puigdemont pida que el PSC lo invista, aunque sea a partir de una abstención: «Es inaudito que quién haya quedado segundo pida los votos de quienes ha ganado las elecciones», ha reiterado. Illa ha concluido que no le generaría «ningún problema» que Puigdemont se presentara físicamente a la investidura del líder socialista.

Sobre ERC y su intenso debate interno con la pugna por liderazgos, Illa ha opinado que las victorias y las derrotas «no duran para siempre», y que hay momentos «de todo». El candidato del PSC ha añadido que los republicanos están sufriendo el «desgaste» de haber gobernado 15 de los últimos 20 años sin lograr «hitos relevantes».

Andreu Mas-Colell, ex conseller de Artur Mas en los gobiernos de Convergència que apoyó a la candidatura de Pere Aragonès el 12-M, ha dicho en un artículo hoy en La Vanguardia que espera que ERC facilite una investidura del PSC, aunque se quede en la oposición. Sobre esto, Isla ha valorado la «claridad» de Mas-Colell y que «subscribe» muchas de las cosas que afirma el ex conseller.

