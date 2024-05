Sánchez dice que está «completamente descartado» que el PSC invista a Puigdemont

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que está «completamente descartado» que el PSC invista a Carles Puigdemont con sus votos. «Puigdemont tiene que asumir la realidad, y es que no hay una mayoría parlamentaria independentista y que todos los caminos, al final, llevan al mismo protagonista, al ganador de las elecciones, que es Salvador Illa», ha avisado en una entrevista en La Sexta.

«La realidad es la realidad, no le dan los números para ser elegido presidente», ha remarcado el líder del PSOE antes de apuntar que el expresidente catalán puede acabar haciendo «como Feijóo» y decir «que no es presidente porque no quiere».

Según Sánchez, los resultados del 12-M dan, como una de sus principales conclusiones, que el independentismo no suma y que los catalanes se han decantado, en cambio, por una «opción progresista mayoritaria» que reúne ya los 68 escaños (PSC, ERC y los Comuns-Sumar) que formarían una mayoría absoluta en el Parlament.

Preguntado por la posibilidad que Junts le retire el apoyo al Congreso si Puigdemont no es investido, el líder socialista ha defendido que la mayoría que sustenta hoy el ejecutivo español es «amplía» y puede salir adelante. «Conviene no equivocarse porque, el pasado 23 de julio, la sociedad catalana fue bastante explícita, rotunda diría yo, en el apoyo al gobierno de coalición progresista», ha añadido.

Para el presidente, la campaña ha demostrado que los catalanes han dicho «se ha acabado» el proceso independentista. «Se tiene que abrir un nuevo tiempo regido para la convivencia, la voluntad de acuerdo y la gestión», ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que los ciudadanos han expresado que, en lugar de marcharse del Estado, lo que quieren es implicarse activamente en la construcción de una España «plural y diversa».

