Albiach anima a votar para «abrir un nuevo capítulo» con «un Gobierno de izquierdas» y tener «más y mejor transporte público»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha animado a votar a las elecciones en el Parlamento de este domingo para «abrir un nuevo capítulo» en la política catalana y conseguir «un Gobierno que funcione, estable y fuerte y sobre todo de izquierdas».

En declaraciones en la prensa después de votar en la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), ha puesto como prioridades del próximo ejecutivo «la emergencia climática y tener más y mejor transporte público» y no el «desbarajuste» de Rodalies de Cataluña.

Un robo de cobre esta madrugada en la estación de Montcada Bifurcació ha provocado el parón generalizado del servicio. Albiach lo ha considerado «un nuevo episodio de desastre» en Rodalies y no ha descartado pedir que los colegios electorales cierren más tarde para compensar los problemas de movilidad.

«Se tiene que garantizar el acceso a la movilidad y al desplazamiento de todo el mundo», ha reclamado, aunque quiere esperar «primero a ver cuáles son los impactos» del parón de los trenes. Una solicitud por alcanzar el periodo de votación «es un escenario que no se puede descartar», ha señalado.

La aspirante a presidenta ha aprovechado la incidencia para exigir «más y mejores trenes y no la ampliación del aeropuerto» y ha asegurado que los comunes son «los únicos» que no pactarán «con la derecha independentista ni tampoco con la derecha españolista». Al mismo tiempo, ha criticado que otras formaciones hagan propuestas «para los turistas» y no para los catalanes que van «a trabajar cada día y a estudiar».