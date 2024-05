Asociaciones de consumidores alertan por la opa en el Sabadell: el crédito sería más caro y empeoraría el servicio

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La absorción del Banco Sabadell por parte del BBVA puede tener consecuencias directas para los consumidores, pero no afectará a las condiciones de los créditos, hipotecas, planes de pensiones u otros activos contratados hasta ahora con las dos entidades.

Si el proceso sale adelante, expertos consultados por la ACN aseguran que los cambios se notarían a «medio y largo plazo» cuando la falta de oferta encareciera el precio de crédito.?

Además, pronostican que el más que probable cierre de oficinas y la reducción personal empeorarían el servicio, especialmente con respecto a la atención presencial y a las personas más vulnerables, como las personas mayores. La capacidad de asumir riesgos en la financiación de empresas que ahora tienen tratos con los dos bancos también podría ser menor.

El BBVA anunció el jueves que ponía en marcha una oferta pública de adquisición (opa) hostil para apoderarse de las acciones del Banco Sabadell, proponiendo el mismo intercambio de participaciones que el consejo de administración el banco de origen catalán había rechazado esta misma semana.

Si más del 50% de los accionistas deciden vender, se iniciará un proceso de integración que se puede alargar entre 15 y 18 meses y que también implica la participación de las autoridades reguladoras.

¿Cambiarán las condiciones de las hipotecas?

Los créditos o las hipotecas contratadas con cualquiera de los dos bancos no sufrirán ningún cambio de condiciones si la opa se completa. «En principio las hipotecas son contratos estables que no tendrían que sufrir ninguna modificación», advierte al secretario general de Facua a Cataluña, Gerard Hernández.

«Si tenemos una hipoteca, un plan de pensiones o una cuenta corriente con unas condiciones concretas, el banco que salga de la fusión tendrá que respetar las condiciones pactadas anteriormente», destaca, por su parte, el técnico de la asociación de usuarios de banca Asufin, a Xavi Jurado.

¿Subirán las comisiones?

Todos los expertos coinciden en decir que, a corto plazo, los clientes del Sabadell podrán seguir operando con sus productos en las mismas condiciones. Lo que más preocupa es qué pasará a largo plazo, especialmente en el caso de cuestiones como las comisiones.?

«Puede ser que tengas un contrato con unas comisiones a la cuenta corriente, y que varíen y se aumenten», dice el responsable de la asociación de consumidores en Cataluña.

La profesora del departamento de Economía y Empresa de la UPF, Ester Oliveras, coincide en decir que «no habrá ninguna diferencia» en hipotecas, créditos o planes de pensiones, pero afirma que puede haber cambios en las cuentas corrientes pero muy progresivamente», igual que los que lleguen en las interfaces de los servicios online.?

«Competencia y la CNMV se ocuparán que sea una transición plácida, ha habido muchísimas absorciones y hay mucha práctica», explica.

¿El crédito se encarecerá?

Con respecto al crédito, los analistas ven «miedo» entre las pymes por si se endurecen las condiciones de acceso al dinero, especialmente en Cataluña, donde el Sabadell tiene una amplia trayectoria de trabajo con pequeñas y medianas empresas.?

En concreto, el consejero ejecutivo del European Financial Planning Association (EFPA), Josep Soler, apunta que las empresas que pueden notar más cambios son las que tienen tratos con los dos bancos y que ahora se podrían encontrar que el nuevo 'megabanco' que saliera de la absorción no asumiera el mismo nivel de riesgo que las dos entidades por separado. «Un riesgo de 100 con una entidad y un riesgo de 100 con otra no se transformará con un riesgo de 200», dice.

«A la hora de acceder a un crédito, será mucho más caro», prevé Facua, que también avisa de los problemas derivados del potencial cierre de sucursales. «Es inevitable, el servicio no puede ser mejor si hay menos», dice su director.?

En la misma línea, el economista Ester Oliveras considera que la opa es «una mala noticia para Cataluña» y su sistema bancario, por la reducción de oferta que puede provocar. Con este movimiento, el BBVA aspira a convertirse en el segundo grande más banco de España.

¿Qué pasará con las oficinas?

Otro punto que dan por hecho es el cierre de algunos de las 800 sucursales de los dos bancos y el recorte de plantilla entre los 8.000 empleados.?

«Acabará siendo un problema social que se tendrá que resolver con políticas públicas», avisa Oliveras, de que ha señalado que la tendencia hacia el cierre de oficinas es global. De hecho, el Estado todavía es el segundo de la Unión Europea, después de Francia, con más sucursales por habitante.

En ojos de Jurado, el fruto de la unión entre los dos bancos será una entidad «mucho más potente», pero que también requerirá un recorte de oficinas que se le hace difícil de calcular a estas alturas.?

«Provocaría probablemente una nueva brecha digital y financiera, que afectaría especialmente a los consumidores menos acostumbrados al uso de la tecnología», alerta.

¿Quién sale ganando?

Para Facua, la opa no aporta «nada bueno para los consumidores» y los «únicos» que saldrían ganando son los grandes accionistas. Ni siquiera la ve positiva para los pequeños accionistas del Sabadell que ahora se podrían embolsar una prima del 30% por sus títulos.

«A largo plazo no se verán compensados por los perjuicios que pueden sufrir como clientes y usuarios de la banca en un mercado con menor competencia, con el crédito más caro y peor servicio», asegura.

Desde de Asufin, Jurado destaca que aquellos que no son clientes del Sabadell ni del BBVA notarían también el efecto de una fusión. «Como más entidades tengamos más competencia habrá y la oferta será mejor para el consumidor, que tendrá un abanico más amplio,» resalta.

En este sentido, admite que la alta penetración de las dos entidades en Cataluña -el BBVA se hizo con toda la red de la antigua Caja Cataluña- hace que el nivel de concentración en el país acabe siendo todavía más alto aquí que en el resto del Estado.

¿Saldrá adelante?

La profesora de Economía y Empresa de la UPF apunta que allí ha «posibilidades reales» que la opa salga adelante para el perfil de pequeños accionistas del Sabadell, muy fragmentados. «I más si son extranjeros: si te ofrecen un 30% más, lo aceptas, porque tu motivación es sólo económica», avisa.

Desde Facua, confían en que las autoridades reguladoras veten la operación, incluso desde la Comisión Europea. Oliveras ve más probable una intervención del gobierno español, porque considera que en Bruselas este tipo de operación acabaría teniendo luz verde.

Por parte de Asufin, Jurado remarca que el visto bueno definitivo lo tendrá el gobierno español, que ya se le ha mostrado en contra «en las condiciones actuales». «El BBVA puede modificar su oferta en el futuro. No sabemos si después de las elecciones que están las próximas semanas cambia el criterio político y hay una nueva perspectiva ante la fusión», apunta.

«La opa es hostil porque una de las entidades no está a favor de esta oferta, pero si tanto la CNMC como el BCE, y después el gobierno español, dan el visto bueno, los accionistas tendrían que aceptar esta oferta», agrega Jurado.

¿Cuándo durará el proceso?

El proceso de absorción es largo, y puede alargarse entre unos 15 y 18 meses, según las diversas fuentes consultadas. El primer paso es la confirmación de la opa, que se hará esperar varios meses. La aceptación de la oferta por parte de los accionistas comportaría también unos cuantos meses más.

Una vez constatado el 'sí' del accionariado, empezaría la integración y la transición tecnológica entre las dos entidades, un proceso «que siempre es de las partes más complicadas» de las fusiones, según alerta Josep Soler, que también es consejero ejecutivo de la asociación española de asesores financieros. La integración tecnológica en la fusión de CaixaBank y Bankia tardó unos 12 meses.

¿Qué dirán las instituciones europeas?

Una operación de esta magnitud tiene que contar con el aval de las instituciones estatales pero también de las europeas. Les fuentes consultadas afirman que probablemente la Comisión Europea no vea impedimentos a la opa, aunque preferiría fusiones entre bancos de varios países, un escenario que por ahora no se está materializando.

«Sería un banco mayor, más sólido, que es el que le interesa a la Comisión Europea, que no está preocupado de la territorialidad y de si Cataluña queda un poco más pobre...se preocupa del nivel estatal», dice el economista Ester Oliveras.

De hecho, este viernes la Generalitat ya se puso en contacto con la Comisión Europea para pedirles que eviten que la opa saque adelante porque la operación supondría un riesgo por la alta concentración bancaria.

¿Puede haber una 'contraopa'?

Una de las opciones que no se puede descartar es la entrada de un nuevo comprador, lo que se conoce como 'caballero blanco'. «Les posibilidades son inmensas, muy amplias. Queda mucho tiempo y es pronto para decir nada concreto.

Si se comunica aunque sea de forma informal que están dispuestos a hacer una oferta mejor, la otra dejaría de tener sentido porque está destinada a fallar», añade Josep Soler, que también es el director del Instituto de Estudios Financieros (IEF).

Según el experto, sería interesante que este nuevo actor – si aparece – fuera una entidad de fuera del Estado español, para no perjudicar la competencia en el sector.

¿Puede provocar un auge de los neobancos?

Esta sacudida del sector bancario tradicional puede ser aprovechada por las finanzas alternativas o los neobancos, que en Cataluña tienen una presencia muy menor que en otros países como los Estados Unidos o el Reino Unido.

Actualmente, según apunta el director del Instituto de Estudios Financieros, el sistema bancario provee más del 80% de la financiación en España, un dato que todavía es más alto en el caso de las pymes.

Ester Oliveras también ve probable esta opción. «Habrá menos competencia entre bancos, y cuando quieras comparar, serán similares. Si alguien quiere tratar de sacar mejores condiciones, quizás tendrá que ir a una ‘fintech’ u otras instituciones online», apunta.

Te puede interesar: