Una veintena de candidaturas se presentan a las elecciones del 12-M

Un total de 20 candidaturas se presentan a las próximas elecciones en el Parlament del 12 de mayo. siete de las cuales son independentistas. Aparte de las tres fuerzas que tienen representación en la cámara catalana (ERC, Junts y al CUP) también concurren en los comicios. Al Mismo Tiempo, la formación liderada por la exconsellera Clara Ponsatí; Aliança Catalana, el partido de extrema derecha de Sílvia Orriols; el Front Nacional de Catalunya; y Convergents, el partido del exconseller Germà Gordó, que se presenta sólo en la demarcación de Tarragona. El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica este miércoles todas las listas que han conseguido las firmas necesarias para presentarse el 12-M.

Al margen de los 8 partidos que actualmente tienen representación en el Parlament (PSC, ERC, Junts, Vox, CUP, comunes, Cs y PPC), hay una docena más que se presentan a las elecciones del 12 de mayo. Son Frente Obrero, Partit Animalista amb el Medi Ambient (PACMA), Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Partit Univers Català, Reinicio Político, Família y Vida, Izquierda por España, Per un món més just, Aliança Catalana, Alhora, Recortes Zero, Front Nacional de Catalunya y Convergents.

Algunos de los partidos con representación en el Parlament han cambiado la marca bajo la que se presentan. En el caso de Junts, estas elecciones incorporan el nombre de su candidato y se presentan con la marca de Junts+Carles Puigdemont per Catalunya. Una estrategia similar a la que hizo Xavier Trias en las últimas elecciones municipales.

También es el caso de los comunes que esta vez concurren con el nombre Comuns Sumar sin una alianza con Podem. Y la CUP se han registrado a las elecciones con la marca CUP-Defensem la Terra.