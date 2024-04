Los sindicatos no asisten a la reunión con Justícia para abordar las condiciones laborales

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los sindicatos no se han presentado a la reunión con el Departament de Justícia prevista para este martes sobre condiciones laborales. Este tenía que ser el primer encuentro sobre esta temática, después de que al principio de mes se reanudaran las negociaciones entre sindicatos y consejería y se acordara la creación de dos mesas de negociación. La primera, sobre seguridad, sí celebró un primer encuentro el jueves pasado. Por otra parte, una veintena de trabajadores de prisiones se han concentrado en las puertas de la consejería en Barcelona, desde donde han celebrado la no asistencia de los sindicatos, con quien se habían mostrado críticos anteriormente por acceder a negociar; y han vuelto a pedir dimisiones.

La reunión estaba prevista para las diez de la mañana en la sede de la consejería en Barcelona. Finalmente pero los sindicatos no han ido. Sí que lo han hecho unas decenas de trabajadores que habían convocado una protesta a las puertas para expresar su desacuerdo con estas negociaciones. De hecho, la semana pasada grupos de trabajadores protagonizaron también protestas en los centros penitenciarios de Brians 2 y Ponent para criticar la negociación de los sindicatos con la consejería.

Uno de estos trabajadores, Francesc, ha celebrado ante los medios la no asistencia de los sindicatos a un encuentro que ha asegurado que tenía que estar «vacío de contenido». «Felicitamos a los sindicatos porque posicionan donde no tenían que haber salido nunca», ha manifestado.

Este funcionario ha puesto en valor el «esfuerzo» de los sindicatos para negociar pero ha agradecido que finalmente no hayan acudido al encuentro de este martes porque ha considerado que lo que quiere la administración es «ganar tiempo en su calendario político de elecciones», dilatar el tiempo y garantizarse la paz social en periodo electoral. Además, ha planteado que los sindicatos no tenían un guion sobre el encuentro ni ninguna propuesta concreta para entrar a valorar. «La honorabilidad, la integridad psíquica y física de los funcionarios y el derecho a la vida no se negocian», ha manifestado.

Dimisión de Ubasart

Una vez más, los trabajadores han exigido la dimisión de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. Lo han justificado asegurando que las personas que han llevado «al conflicto» y a la primera muerte de un trabajador a manos de un interno no pueden ser las mismas que negocien el fin de este. «No son interlocutores válidos», ha declarado.

De hecho, Francesc ha acusado a Ubasart de «ridiculizar y minimizar» las agresiones que denuncian los trabajadores.

Nueva reunión convocada el viernes

El próximo viernes está convocada una nueva reunión entre sindicatos y consejería para tratar temas de seguridad. Sindicatos como CSIF ya han anunciado que no asistirán. Albert, trabajador vinculado a este sindicato, ha considerado que las reuniones convocadas por Justícia son una «cortina de humo» para asegurarse un mes electoral «tranquilo». Este funcionario se ha mostrado partidario de esperar a que haya un nuevo Govern para volver a negociar.