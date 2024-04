Feijóo abre la puerta a sentarse con Junts «si se reconcilian con la ley y la Constitución»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Alberto Núñez Feijóo dice que podrán conversar con Junts si «se reconcilian con la ley, la Constitución, la separación de poderes, la independencia judicial y el Estatuto». Así lo ha asegurado este lunes el líder del PP en una entrevista a 'El Mundo', donde ha añadido: «Si Usted no se reconcilia con la ley, no me pida que yo lo incumpla y sea cómplice de sus pucherazos». Por otra parte, con la vista puesta en el 12-M, también ha advertido que «cualquier cosa que no sea gobernar el independentismo en Cataluña comportará que el gobierno central saltará por los aires». En este sentido, Feijóo ha denunciado que «el nivel de humillación en el cual ha sometido el señor Puigdemont al presidente del gobierno no tiene precedentes».

Preguntado sobre los contactos del PP con Juntos para su investidura, Feijóo ha quitado hierro y ha dejado claro que «hablaron, nunca negociaron». Y añade en esta línea: «Hubo contactas del PP con Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, en torno al Parlament, al Congreso... Y seguimos hablando a través de los portavoces parlamentarios, pero no sobre los asuntos molares de la nación».