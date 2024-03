Lluís Llach se presentará a las elecciones de la ANC

Lluís Llach, miembro del gobierno del Consell per la República, durante una rueda de prensa.ACN

El cantautor y exdiputado en el Parlament, Lluís Llach, ha anunciado este viernes mediante un mensaje en la red social X que se presentará a las elecciones del secretariado nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). «Con ganas de hacer trabajo y que nos encontremos mucha gente para seguir la lucha de estos tiempos que vendrán. Os invito a estar y fortalecer una herramienta que nos es tan necesaria. ¡Más que nunca!», ha añadido Llach en su publicación. De hecho, hacía semanas que el cantautor sopesaba «seriamente» en presentarse a las elecciones del mes de mayo con el objetivo de «movilizar y sacudir» la entidad soberanista.

Llach firmó al principio de año un manifiesto de un centenar de críticos contra el proyecto de lista cívica que defiende la dirección de Dolors Feliu. «Cuando no estás de acuerdo, lo que no se tiene que hacer es marcharse, que es lo que ha hecho mucha gente de la ANC, se tiene que entrar y luchar para que sea como tú piensas que tiene que ser», aseguraba Llach a principios de mes en una entrevista en 'El Punt Avui'.

En respuesta a uno de los usuarios de la red X, Llach puntualiza que no se presenta a la presidencia de la entidad independentista porque este es un cargo que decide el secretariado nacional. No obstante, aunque en la entrevista aseguraba que no era la «persona ideal» admitió que lo valoraría «si la gente se aviene» a situarlo en esta posición.