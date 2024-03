El TSJC aplaza el juicio contra Jové, Salvadó y Garriga para el 1-O para que no coincida con la campaña electoral

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido aplazar el juicio contra el diputado de ERC Josep Maria Jové, el presidente el Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por el 1-O, que estaba previsto que se alargara del 10 de abril a finales de mayo. El tribunal alega que el juicio coincidiría parcialmente con la campaña electoral para el 12 de mayo. Ahora el tribunal tendrá que dictar nuevas fechas para el juicio. En cambio, desestima la petición de las defensas de suspender las vistas orales a la espera de la aprobación de la ley de amnistía.

Los magistrados recuerdan que uno de los acusados, Jové, es diputado en el Parlament, y otra, Garriga, consellera de la Generalitat, los dos del mismo partido, mientras que la acusación popular, Vox, también contribuye a las elecciones catalanas. Todas las partes del procedimiento han estado de acuerdo que la celebración del juicio podía interferir en la campaña electoral y viceversa.

Por otra parte, para el tribunal, la simple tramitación de la ley de amnistía no puede suspender el juicio porque este supuesto no está prevista a las leyes procesales hasta que no se haya publicado la nueva legislación. Además, los magistrados consideran que actualmente la ley no puede ser tenida como un hecho cierto con capacidad de interferir o alterar el curso del juicio. No obstante, su eventual promulgación y publicación sí que haría que el tribunal estudiara si se podría aplicar a los hechos y acusados de este procedimiento judicial.