Agents Rurals activan un operativo especial de vigilancia por Semana Santa

Entre los días 29 de marzo y el 1 de abril, el Cuerpo de Agents Rurals pone en marcha un operativo especial de vigilancia con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Este dispositivo consiste en el despliegue de agentes en una cincuentena de zonas identificadas como de alta frecuentación de visitantes. El objetivo es velar por el cumplimiento de la normativa de protección del medio natural, especialmente en los espacios naturales protegidos. Se trata de una vigilancia preventiva para facilitar el acceso a los espacios naturales de forma controlada y segura para las personas, se vela por la prevención de los incendios, y para el cual las actividades de acampada y la circulación motorizada se desarrollen adecuadamente.

Desde el Cuerpo de Agents Rurals se acuerda de que hay que tener en cuenta las prohibiciones y que no está permitido circular en vehículo motorizado fuera de las pistas forestales. También que hay que aparcar sólo en zonas autorizadas ya que los coches estacionados en campos, prados y entradas de caminos pueden obstaculizar el paso de los vehículos de emergencia o bien de tractores y vecindario.

Los Agents Rurals velan por hacer compatibles las actividades de ocio y turísticas con la protección del paisaje, la flora y la fauna. Y también controlan que no se cause perjuicios a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Por eso se pide no estacionar ni practicar ningún tipo de actividad dentro de campos de cultivo, y se acuerda de que hay que mantener los perros atados en zonas con rebaños para evitar incidentes.

Les últimas precipitaciones han hecho disminuir el peligro de incendio forestal, sin embargo, hay que tener presente que está totalmente prohibido hacer fuego de cualquier tipo (barbacoas y fogones de gas incluidos) en los terrenos forestales y en la franja de 500 metros que los rodea sin autorización.

El dispositivo contará con el apoyo|soporte de un helicóptero y embarcaciones de vigilancia a la zona del Cap de Creus e Islas Medes y a las comarcas de las Tierras del Ebro.