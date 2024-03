Trabajadores de prisiones denuncian más de 100 agresiones a internos y funcionarios en 12 días

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores de prisiones se han vuelto a manifestar este lunes. Lo han hecho en las puertas de Brians 2, desde donde han denunciado que se han producido un centenar de agresiones a internos y funcionarios en los últimos 12 días, desde la muerte de una cocinera en el centro penitenciario de Mas d'Enric del Catllar.

En concreto, han explicado nuevas agresiones este fin de semana en la prisión de Ponent y Lledoners. Fuentes penitenciarias han confirmado que el sábado un interno provocó un rasguño a un funcionario y un golpe en el dedo a otro en Ponent, mientras que el domingo dos funcionarios de Lledoners recibieron un golpe en la cara y un golpe en el mentón respectivamente, por parte de dos internos diferentes. En cuanto a la cifra global, fuentes del Departament de Justícia han negado que se haya producido este volumen de agresiones en este periodo de tiempo.

Las protestas de los funcionarios de prisiones se han trasladado este lunes a las puertas del centro penitenciario de Brians 2. Unos cincuenta trabajadores han mostrado pancartas donde se podía leer «Nuria ha muerto asesinada» o «Aragonés cómplice», también han cantado proclamas en contra de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. Continúan pidiendo la dimisión de los dos o la destitución por parte del presidente de la Generalitat.

Entre sus reclamaciones hay la de más seguridad en los centros penitenciarios, puesto que aseguran que viven una «oleada» de agresiones, a pesar de que puntualizan que no es nueva de ahora. En concreto, Francina, trabajadora en Mas d'Enric, ha explicado desde la protesta en Brians 2 que en los últimos 12 días unos setenta internos han sufrido algún agresión y también unos treinta funcionarios, ya sean por agresiones directas o porque se han lesionado durante una intervención. «Cada día una decena de personas ha sufrido una agresión», ha manifestado. De hecho, sindicatos y trabajadores han relatado nuevas este fin de semana.

La primera en la prisión de Ponent, donde los trabajadores explican que se produjeron «incidentes fuertes» a principios de semana con cuatro funcionarios derivados a la mutua con golpes y contusiones de un interno con antecedentes por agresiones, según ha concretado Jordi, trabajador del centro y delegado sindical. Ha añadido pero que el fin de semana hubo un nuevo incidente en la cocina, donde un par de funcionarios acabaron «lesionados por la agresividad de un interno».

Fuentes penitenciarias han confirmado que el sábado por la mañana se produjo un incidente en esta prisión, cuando un interno agredió a otro y los funcionarios condujo a uno de ellos al departamento de régimen cerrado. En esta intervención, dos funcionarios sufrieron una rozadura y un golpe en el dedo y uno de ellos fue derivado a la mutua.

Jordi lamenta que la realidad de los funcionarios son agresiones «día sí y día también» y ha criticado que a pesar de llevar años denunciándolo, no cambia nada y desde la administración solo «venden humo».

Otro de los incidentes se produjo este domingo a Lledoners, donde fuentes penitenciarias explican que dos funcionarios fueron derivados a la mutua. Uno recibió un golpe en la cara mientras hacía un cacheo al mediodía y el otro, al atardecer, recibió un golpe en el mentón cuando intervenía un interno muy alterado.

Un trabajador de este centro ha asegurado a ACN que no fueron dos sino seis los incidentes que se produjeron este domingo en Lledoners. El más grave para ellos fue el del anochecer, cuando ha relatado que un funcionario hacía un traslado al departamento de régimen cerrado a un interno que rompió una ventana y «atacó» a dos funcionarios con un cristal. Ha apuntado que gracias a que uno de los funcionarios llevaba chaleco no sufrió heridas «especialmente graves» pero sí un corte en la mano y un golpe en la cara.

Desde el CSIF, Alberto Gómez ha asegurado que estas agresiones del fin de semana «no son un hecho aislado» sino que se enmarcan dentro del «incremento de agresividad y violencia» que llevan denunciando los últimos años. Para Gómez, la respuesta de la administración desde la muerte de la cocinera en Mas d'Enric está siendo «patética» y ha lamentado que la consellera «solo ha mostrado empatía y preocupación por la población interna, en ningún momento por los trabajadores».

Además de estos incidentes, el pasado viernes se cerraron el teatro, la escuela, el polideportivo y se hizo vida de fin de semana por la carencia de funcionarios en Quatre Camins, según las mismas fuentes penitenciarios. Y es que, según los trabajadores, hay muchos empleados de baja médica y sobrepasados por la situación actual en los centros penitenciarios catalanes.

Herramientas para restablecer el «orden»

Ante esta situación, los trabajadores han reclamado herramientas para poder restablecer el «orden» en las prisiones. Francina, trabajadora en Mas d'Enric, ha explicado desde las puertas de Brians 2 que el sistema penitenciario basado en el «buenismo» no ha funcionado y ha asegurado que un pequeño grupo de internos se han hecho «los reyes de las prisiones y mandan». Ha añadido que mandan por encima del resto de internos y de los funcionarios y por eso ha exigido que se les den herramientas para garantizar la seguridad, tanto suya como la de los presos.

Al ser preguntada sobre qué herramientas necesitan, esta trabajadora ha afirmado que se les tiene que dejar trabajar con el régimen penitenciario y que necesitan una administración que confíe en ellos, alejándose de los «inventos» de los últimos tiempos.

Piden a Aragonés destituciones

A las puertas de Brians 2 se han vuelto a sentir cánticos piden la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó; así como de los directores de las prisiones de Mas d'Enric y Quatre Camins. Francina ha añadido que, visto que ellos no toman esta decisión, tendría que ser el presidente del Gobierno, Pere Aragonès quién los destituyera. Ha insistido que esta es su principal reclamación y que, una vez haya un gobierno constituido, esperan que los interlocutores sean otros para negociar otras cuestiones laborales.

En el caso concreto de Quatre Camins, la CSIF ha anunciado que denunciará a su director por negligencia en sus funciones por unos hechos del 13 de marzo. Según el sindicato, aquel día cinco funcionarios fueron gravemente agredidos por un interno catalogado de peligroso. El CSIF ha aseverado que hubo una orden interna de no inmovilizar este preso si creaba problemas y que si se tenía que hacer, se tendría que avisar primero al mando de incidencias. Cuando los trabajadores tuvieron que avisar a este mando no lo localizaron y han lamentado que lo que se podría haber solucionado en pocos minutos se convirtió en un «infierno de más de media hora para los funcionarios que no podían inmovilizar el preso para no desobedecer órdenes del director y ser sancionados».