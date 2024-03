El padre de Neymar retrocede y decide no ayudar a Alves con el dinero de la fianza

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Neymar da Silva, padre del exjugador del Barça Neymar Jr., ha anunciado a través de las redes sociales que no ayudará a Dani Alves con el dinero de la fianza. El excompañero de equipo de su hijo no ha podido salir hoy de la prisión porque no ha pagado el millón de euros que el juzgado le pide como fianza. En un principio había trascendido que el padre de Neymar contribuiría a conseguir la cantidad, después de que ya lo hiciera con la indemnización de 150.000 euros que la defensa de Alves entregó a la víctima, pero hoy ha dicho en las redes sociales que en aquel momento no había vínculo con ningún proceso, a diferencia de ahora. «Espero que Daniel encuentre con su familia las respuestas que busca. Para nosotros el asunto ha acabado», ha afirmado.

«Como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves, sin ningún vínculo con ningún proceso. En este segundo momento, en una situación diferente de aquella, en la que las cortes españolas ya se han decantado por la condena, se está especulando e intentar asociar mi nombre y el de mi hijo con un asunto que ya no es de nuestra incumbencia», afirma Neymar da Silva.

«Espero que Daniel encuentre con su familia todas las respuestas que está buscando. Para nosotros, para mi familia, el asunto ha acabado. Punto final», remacha al comunicado al padre del exjugador del Barça.

Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión por haber violado a una chica en los lavabos de una discoteca de Barcelona y llevaba catorce meses en prisión preventiva. La defensa pidió la liberación del deportista mientras la sentencia no sea firme, petición que el juzgado ha decidido atender previo pago de una fianza de un millón de euros.

Se esperaba que el jugador pudiera salir hoy de la prisión una vez satisfecha la cantidad, pero a final de la mañana ha trascendido que el dinero no había sido ingresado y que, en consecuencia, Alves resta de momento en la prisión.