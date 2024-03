Justicia confirma que no hay bloqueos en las prisiones y que se podrá hacer vida ordinaria si no hay cambios

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Departamento de Justicia ha confirmado este domingo que no hay bloqueos en las prisiones y que se podrá hacer la actividad ordinaria propia del fin de semana en los centros penitenciarios catalanes si no hay cambios. Por lo tanto, se podrán hacer las visitas con familiares que el sábado no se pudieron hacer en los centros de Quatre Camins y Joves, en la Roca del Vallès, y en la prisión de mujeres, conocida popularmente como Wad-Ras, en Barcelona.

Los funcionarios de prisiones acordaron el sábado por la noche levantar el bloqueo iniciado por la mañana y por ahora no han reanudado las protestas, pero se espera que se reproduzcan el lunes. Unos 1.200 internos permanecieron en las celdas el sábado. En el caso del centenar de internas de Wad-Ras, no salían desde el jueves por la noche.

UGT insiste con la cesión del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó

El portavoz de UGT Prisiones, Xavier Martínez, ha explicado que este domingo no hay protestas en los centros penitenciarios porque dan un «impàs» de 24 horas a la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, para que tome decisiones y cese al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. En declaraciones a RAC1 ha dicho que detrás de esta no decisión ve «motivos políticos» y al ser preguntado si lo estaba relacionando con la gestión que Calderó hizo durante el encarcelamiento de los políticos del proceso ha guardado silencio para acabar diciendo: «La no respuesta implica una respuesta». Martínez ha afirmado que si Ubasart no es capaz de tomar decisiones, ella misma tendría que dimitir. Ha afirmado también que si nada cambia el lunes volverán las protestas.

Martínez ha explicado que este domingo no habrá bloqueos en las prisiones catalanas para no perjudicar más a los familiares, que este sábado no pudieron hacer las comunicaciones ni a Quatre Camins ni a Wad-ras. Ha añadido pero que el lunes volverán «con más ganas», aunque no ha concretado qué tipo de movilizaciones harán ya que se trata de un movimiento colegiado y espontáneo.

El portavoz de UGT ha dicho que, «en un país normal», después de uno «asesina» como el que tuvo lugar el miércoles pasado en Mas d'Enric, donde una cocinera murió en manos de un interno, alguien tendría que ser cesado o producirse dimisiones. «No entendemos cómo cuatro días después no ha habido ningún cese, es una cosa muy extraña», ha manifestado.

Martínez ha alertado a Ubasart que mantener Calderón en su lugar lo que hace es «perjudicar» el sistema y ha aseverado no entender el motivo para no tomar esta decisión. Al ser preguntado, ha afirmado que ve «motivos ajenos a la institución penitenciaria» y ha insinuado que está relacionado con la gestión que Calderó hizo durante el proceso, una época «traumática para la sociedad catalana». «Quien lo quiera entender que lo entienda», ha manifestado.

UGT niega contactos con la consejería

Por otra parte, ha acusado al Departamento de Justicia de «mentir» cuando dice que hay contactos con los sindicatos, ya que ha aseverado que «prácticamente» no ha habido. De hecho, ha reiterado que la condición imprescindible para sentarse a negociar es que se produzca el cese de Calderó. Para el sindicato, si Ubasart no toma esta decisión demuestra que «no es válida» para estar al frente de la consejería y por eso tendría que dimitir ella.

Si se produce este cese o dimisión, Martínez ha afirmado que se sentarían a negociar pero ha querido dejar claro que sus condiciones laborales están en segundo término, que la prioridad es conseguir cambios en el régimen penitenciario.