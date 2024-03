El gobierno español prevé poder empezar a llevar agua de Valencia en Cataluña en barco la primera semana de junio

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que «en torno a la primera semana de junio» estará preparada la infraestructura para llevar agua en barco desde la Comunidad Valenciana hacia Cataluña. Concretamente, estará lista la planta de desalinización y la cañería que tiene que transportar agua a los barcos, ha dicho entrevistada al diario Ara.

Ribera ha detallado que les falta «algún elemento formal», como la solicitud por parte del Gobierno, pero que ya se están preparando porque la situación no puede esperar. «La idea es que la Generalitat, que es quien tiene la competencia, vea cuál es el volumen que necesita y durante cuánto tiempo. Nuestro límite potencial es el agua que tenemos comprometida hasta el 2027 en la desaladora de Sagunt», ha explicado.

Les previsiones del Gobierno, ha añadido, determinarán si harán falta barcos «durante más o menos tiempo y qué volumen de agua hace falta». También ha indicado que el consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, no le ha pedido trasvasar agua desde el Ebro: «No forma parte de lo que haya sido objeto de trabajo, negociación, comentario o análisis técnico. A mí no me lo han planteado».