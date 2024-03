Òscar Escuder, reelegido presidente de Plataforma per la Llengua para los próximos cuatro años.Plataforma per la Llengua

Òscar Escuder ha sido reelegido presidente de Plataforma per la Llengua este sábado en el marco de la Asamblea General Ordinària anual de la entidad. Escuder, de la candidatura El futur, en català, seguirá al frente de la organización durante los próximos cuatro años y contará con una ejecutiva integrada por 25 personas más, de las cuales 13 han sido elegidas en esta asamblea. Plantem cara per la llengua, la candidatura alternativa a dirigir la entidad, ha explicado que no ha participado en la asamblea después de que la lista fuera invalidada «argumentando que no complica unos estatutos que, de facto, impiden la concurrencia de más de una candidatura».

Plantem cara per la llengua, que ha subrayado que desde el principio planteó una candidatura de consenso, ha constatado que «no existen las garantías democráticas mínimas con el fin de asegurar la participación de los socios en el proceso de votaciones» que se ha producido este sábado, de «conculcando la libertad de los asociados de poder escoger entre varias opciones». La candidatura alternativa ha instado a la nueva ejecutiva a que empiece un proceso de mediación para resolver el conflicto existente.

En esta Asamblea General Ordinària anual se escogían 13 cargos de la ejecutiva, dado que este organismo se renueva de mitad en mitad cada dos años, y ahora hace dos años ya se escogió la otra mitad de cargos. Además de la elección de las personas, la Asamblea General Ordinària también ha servido para aprobar el presupuesto y el plan|plano de actividades del 2024, y para avalar la memoria de actividades y el estado de cuentas del 2023.