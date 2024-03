Los sindicatos de prisiones plantan a la consellera de Justícia y piden su dimisión

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los sindicatos de prisiones han decidido no acudir a la reunión convocada por el Departament de Justícia este viernes a las 14.00 horas. Lo han decidido porque consideran que la consellera, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, ya no son «interlocutores válidos». Por eso, no se reunirán con el Govern hasta que Ubasart y Calderó dimitan o sean destituidos, han explicado a ACN. Además, han anunciado que mantendrán el bloqueo de las prisiones hasta que Ubasart y Calderó cesen del cargo. No obstante, los funcionarios del turno de noche que trabajaban desde este jueves por la noche pueden salir y son relevados por compañeros, pero las plantillas en el interior siguen siendo como si fueran de noche.

Fuentes sindicales han explicado que este mediodía ya están todas las prisiones bloqueadas, después de que se hayan podido cortar los accesos a los centros de Puig de les Basses, en Figueres, y el centro de mujeres de Wad-Ras, en Barcelona. El bloqueo de los centros obliga a los presos a permanecer en sus celdas, sin actividades, talleres, visitas ni salidas. Eso ha generado tensiones en algunos de los módulos con los presos más conflictivos.