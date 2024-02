Los comuns retan a Aragonès a «decirle que no» a Illa y descartar el Hard Rock

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz de ECP en el Parlament, David Cid, ha instado ERC a atreverse a decir 'no' al PSC con respecto a las condiciones para aprobar presupuestos. «Estamos en un país en el que el jefe de la oposición se piensa que es el presidente de la Generalitat y en que el presidente de la Generalitat no ejerce sus funciones», ha lamentado en una entrevista en RTVE. Cid ha defendido que sacar adelante el planeamiento urbanístico del Hard Rock es una «decisión política» y no administrativa, como defiende el Govern. En este sentido, ha insistido en que el ejecutivo de Aragonès tiene que decidir si quiere presupuestos porque «la pelota está en su tejado». «Los 33 diputados del PSC valen igual que nuestros 8 diputados para aprobar las cuentas», ha añadido.

Cid cree que el presidente del gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ordenado a Illa dar apoyo a los presupuestos de la Generalitat y ha añadido que su partido tomará la decisión desde Cataluña.

«ERC nos conoce y sabe que somos gente de palabra. Cuando decimos una cosa lo mantenemos hasta el final. Albiach le ha trasladado desde hace meses a Aragonés que se tienen que poner límites al PSC», ha insistido Cid.

Con respecto al Ajuntament de Barcelona, el portavoz de ECP en el Parlament ha afirmado que ERC no quiere que los comunes entren en el gobierno del consistorio por «cálculo electoral». Según ha dicho, «está el miedo a que los comunes vuelvan a liderar el gobierno de la ciudad». Aun así, Cid ha insistido en condicionar el apoyo a los presupuestos de Collboni a entrar en el gobierno municipal.