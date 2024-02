El FC Palau-solità i Plegamans denuncia a los Mossos la presencia de sensores con cámaras en los vestuarios

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Futbol Club Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) denunció el lunes ante los Mossos d'Esquadra la presencia de sensores de movimiento con cámaras en cuatro vestuarios de las instalaciones municipales, según ha adelantado 'Mundo Deportivo' y ha confirmado la ACN. Jugadoras del club trasladaron a la dirección la existencia de los objetos, motivo por el cual se ha activado el protocolo ante la violencia sexual de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y se ha comunicado la situación a los padres de todos los jugadores de la entidad. El Ajuntament asegura, sin embargo, que los dispositivos están desde 2011 y que el club era conocedor. No obstante, han podido verificar a través de la empresa de seguridad que en ningún caso se han registrado imágenes.

Fuentes consultadas del club han relatado que el jueves se encontraron los dispositivos y que el viernes mismo se activó el protocolo establecido en estos casos, que pasa por informar a los jugadores, sus padres al tratarse de menores y que han hecho a lo largo de esta semana, y presentar denuncia a los Mossos. Esta última se presentó el lunes en la comisaría de Santa Perpètua de Mogoda.

Las instalaciones son municipales y desde el año 1991 están concesionadas al club por un plazo de 50 años. Desde el Ajuntament, sin embargo, destacan que la entidad era conocedora de la presencia de los dispositivos, que se instalaron el año 2011 después de un robo con incendio en las instalaciones.

En este sentido, remarcan que son dispositivos con sensor de movimiento que registran durante unos segundos. No se ponen en marcha si no es que las instalaciones están vacías y con la alarma del recinto conectada, cosa que a través de la empresa de seguridad el Ajuntament ha confirmado que no ha pasado en los últimos años. Por este motivo, aseguran que en ningún caso se han tomado imágenes del interior de los vestuarios, ni con gente ni sin.

Encontronazo entre club y consistorio

El Ajuntament ha detallado que actualmente están en proceso para sacar la concesión de las instalaciones en el club, que asume la gestión desde el año 1991 y hasta el 2041. El argumento reside en la falta de mantenimiento, limpieza y conservación del equipamiento, según fuentes municipales.

Ante esta situación, el consistorio está instruyendo un expediente por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión. El viernes mismo se envió la petición de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat para que resuelva si ha habido este incumplimiento. En caso de que la resolución sea favorable al Ajuntament, este sacaría la gestión del equipamiento al club y lo asumiría de manera directa.

El mismo viernes se comunicó a la entidad que se había iniciado el trámite con la Generalitat, y el siguiente día hábil, el lunes, se presentaba la denuncia del club a Mossos. No obstante, el consistorio remarca que la presencia de los aparatos era evidente porque estaban a la vista, y que hay documentación que acredita que se dieron los códigos de la alarma que activaría los sensores a la presidencia de la entidad.

Es por este motivo que desconocen por qué el club asegura que no tenían constancia de los aparatos, y remarcan que no se ha grabado ninguno de los usuarios porque no se ha activado nunca la alarma con gente en el interior de las instalaciones. «El Ajuntament puede acreditar que no ha habido nunca ninguna captación de imágenes de ninguna persona, y por lo tanto, no ha habido nunca ningún tratamiento de datos en este sentido», destacan.

Este mismo jueves por la mañana, técnicos del Ajuntament han hecho una inspección acompañados de técnicos de la compañía instaladora. En ella han determinado qué se mantengan los sensores anti-intrusión, pero eliminando la función de activación de las cámaras y la posibilidad de grabar ninguna imagen.