Un acusado acepta 5 años de prisión por violar a una menor en Fontanilles y dejarla embarazada

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Un acusado ha aceptado una pena de 5 años de prisión por agredir sexualmente a una menor en Fontanilles (Baix Empordà) a lo largo de siete meses y dejarla embarazada. En el juicio, que se ha hecho este jueves en la sección cuarta de la Audiencia de Girona, el procesado ha admitido que engañó a la víctima y, cuando empezaron una relación sentimental, le dijo que tenía 16 años. En realidad, eran 20 y le faltaba poco para cumplir 21.

La menor tenía 13 años. A lo largo de este tiempo, tuvieron relaciones sexuales, aunque la víctima no tenía la edad legal para prestar consentimiento. Según fuentes judiciales, el acusado también ha reconocido que empujó a la menor cuando rompieron y ha aceptado hacer trabajos en beneficio de la comunidad por el delito de maltrato.

La fiscalía y la acusación particular, encabezada por el letrado Jordi Colomer, pedían inicialmente 12 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 con penetración y un delito de maltrato en el ámbito de la violencia contra la mujer.

En el juicio, que se ha hecho este jueves en la Audiencia de Girona, el procesado ha reconocido los hechos y ha suscrito el hechos que recoge el escrito de acusación de la fiscalía. Así, ha admitido que en abril del 2020 empezó una relación sentimental con la víctima, que en aquel momento tenía 13 años: «El procesado se presentó a la menor diciéndole que tenía 16 años, ocultando su edad auténtica porque tenía 20 años y estaba a punto de cumplir 21».

Durante siete meses de la relación, el procesado y la menor mantuvieron relaciones sexuales consentidas de manera habitual. Eran, sin embargo, clandestinas y aprovechando los ratos que los padres de la menor no estaban en casa «porque no aprobaban la relación». La fiscalía indica que, con 13 años, la adolescente «no tenía capacidad para consentir relaciones sexuales ni para valorar las consecuencias» porque no tenía la edad legal para prestar consentimiento y esta inmadurez provocó «incluso, que la menor se quedara embarazada, si bien después procedió a interrumpirlo».

Las acusaciones también descartaban que la víctima y el procesado tuvieran un grado de madurez parecida por tener edades cercanas. Sería, de hecho, uno de los motivos previstos por el Código Penal por el que se podría acabar dictando una sentencia absolutoria. «No existía, en el momento de los hechos, un equilibrio de madurez, desarrollo y capacidades a la hora de consentir aquel tipo de relaciones, existiendo una asimetría clara, con superioridad del acusado», ha suscrito el procesado cuando ha avalado el relato de hechos de la fiscal.

Además, también ha reconocido que hacia las 18.20 horas del 26 de enero del 2021 fue a casa de la menor a recoger unos objetos después de la ruptura de la relación. Una vez allí, discutieron y acabó empujando a la menor.

Como ha admitido los hechos y ha consignado dinero para hacer frente a los 6.000 euros de indemnización que tendrá que pagar a la menor, la fiscalía y el abogado de la acusación particular, Jordi Colomer, han modificado los escritos de conclusiones provisionales y piden ahora 5 años de prisión para el procesado, aplicándole atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas (por el tiempo que el caso ha tardado en llegar a juicio). También solicitan que el procesado haga trabajos en beneficio de la comunidad por el delito de maltrato. La defensa se ha adherido y el juicio ha quedado visto para sentencia.