Detectan un dron sobrevolando una prisión catalana sin que haga ningún lanzamiento de objetos

Los Mossos d'Esquadra detectaron el pasado sábado 17 de febrero un dron que sobrevoló durante unos minutos el centro penitenciario de El Puig de les Basses de Figueres. Los agentes detectaron cómo el aparato se situaba primero sobre el aparcamiento que hay justo en la entrada de la prisión y se desplazaba hacia dentro del centro.

Según ha avanzado el digital El Caso, los hechos se produjeron alrededor de las diez de la noche. En cuanto se dieron cuenta de ello, los Mossos iniciaron un seguimiento con las cámaras de seguridad con el fin de comprobar el recorrido del dron y asegurar que no se hiciera ningún lanzamiento con el fin de introducir objetos como móviles o droga dentro del recinto.

Los agentes certificaron que no se introdujo nada dentro de la prisión y que se trataba de un dron de uso recreativo. Al cabo de pocos minutos el aparato desapareció y los Mossos intentaron localizar al piloto pero no lo consiguieron. Al día siguiente por la mañana, ya con luz de día, los agentes volvieron a hacer las comprobaciones pertinentes, pero no se localizó ni al aparato ni al piloto.