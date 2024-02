'Robot dreams', de Pablo Berger, se lleva el premio a mejor película independiente a los Annie

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El filme de animación ‘Robot Dreams’, de Pablo Berger, se ha llevado una de las cinco estatuillas a las que optaba de los premios de la Asociación Internacional de Películas Animadas, los conocidos popularmente como Annie. Concretamente, el estreno en el mundo de la animación del director se ha llevado el premio en mejor película independiente, en la antesala de los Oscars para la producción catalana, que competirá en Hollywood en la categoría de mejor película de animación en la gala del 10 de marzo. A los Annie, la producción también optaba a mejor dirección, mejor guion, mejor diseño de personajes y mejor 'storyboard'. 'Robot dreams' ya se impuso como mejor filme animado a los Premios Europeos de Cine el diciembre pasado.

Desde que se estrenó en el Festival de Cannes, la cinta no deja de cultivar éxitos, y ya ha ganado el Gran Premi Contrechamp en el Festival de Cine de Animación de Annecy, además de los Goya y los Disfrutó. En España se estrenó en el marco del Festival de Cine de Sitges, donde consiguió el Gran Premio de Público de la Sección Oficial. También ha conseguido el Premio Especial del Jurado en el festival Animation is Film de Los Angeles, en los Estados Unidos.

Primera incursión en el mundo del trazo

Pablo Berger firma con 'Robot Dreams' su primera incursión en el cine de animación. Una historia sobre la soledad, la fragilidad de las relaciones y el proceso de pérdida a partir de las aventuras de un perro solitario que decide comprar un robot para que le haga compañía. Con el Nueva York de los años 80 como telón de fondo, el cineasta responsable la exitosa 'Blancanieves' –en qué homenajeó el cine mudo y en blanco y negro- adapta ahora la novela gráfica homónima de Sara Varon.

Seguidor fiel de la creatividad Hayao Miyazaki i Isao Takahata, de los estudios Ghibli, e inspirado por sus recuerdos infantiles de ‘Heidi’ y ‘Marco’, Pablo Berger se sintió «conmovido» por la aproximación que la novela gráfica ‘Robot Dreams’ hacía sobre la pérdida, un volumen que leyó antes de emprender el proyecto de ‘Blancanieves’. Desde entonces, el proceso hasta que ha llegado a la gran pantalla ha sido largo, de más de cinco años.

‘Robot Dreams’ –una producción de la catalana Arcadia Motion Pictures- habla de un perro, el Dogo, que se construye un amigo, el Robot, con quien teje una relación muy estrecha. Un día, sin embargo, lo tiene que abandonar de mala gana en una playa y volver a afrontar el sentimiento de pérdida y soledad.

Aunque en el libro no queda claro que la ciudad donde se desarrolla la novela sea Nueva York, el director tuvo claro situar la trama, una capital en la que vivió una década entre los años 80 y los 90 y que ya no existe. El largometraje es mudo pero, según Berger, la animación le ha permitido hacer una película «con sonido», donde los personajes «gritan y ríen, pero sin diálogos». La música pop también es un elemento clave del filme, trenzado a partir de la canción ‘September’, de Earth, Wind and Fire. Alfonso de Vilallonga vuelve a firmar la banda sonora, en base de jazz y piano.