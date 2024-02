Declara que su compañero de piso la amenazó y violó después de que se negara a casarse con él

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Una mujer ha declarado este miércoles en la Audiencia de Lleida que el 12 de diciembre de 2020 su compañero de piso en Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) la amenazó de muerte y la violó durante un trayecto en coche hacia Tarragona. Según la denunciante, el hombre aprovechó el viaje para pedirle matrimonio, pero ella lo rechazó. Entonces, el acusado paró el vehículo en una zona boscosa, sacó una navaja y la acercó al pecho de ella diciéndole: «Al menos ten sexo conmigo o te mataré». Acto seguido, la forzó para violarla. Los mossos encontraron restos de líquido seminal en el coche del acusado, que ha dicho que días antes de los hechos había tenido sexo con una prostituta y ha negado las acusaciones. Se enfrenta a 13 años de prisión.

La mujer, con la ayuda de un intérprete, ha relatado en el juicio celebrado en la Audiencia de Lleida que desde hacía unos seis meses convivía con el hombre en un piso de Esterri d'Àneu. Durante su convivencia, su compañero de piso ya le había pedido más de una vez que se casaran, pero ella le había reiterado que no quería. El día de los hechos, la mujer ha explicado que necesitaba ir a Tarragona para regularizar unos papeles al consulado de Marruecos, el país del cual son originarios tanto ella como él. Ha dicho que fue el acusado quien se ofreció a llevarla con su coche y durante el trayecto la penetró vaginalmente y la amenazó de muerte para que no lo explicara.

En concreto, la mujer ha dicho que el hombre le pidió matrimonio por enésima vez y ella rechazó nuevamente su proposición. Entonces, «él me dijo que ahora entraríamos en este bosque y que ya vería. Una vez dentro paró el vehículo, sacó una navaja y me amenazó diciéndome que al menos tuviéssemos una relación sexual o me mataría. Estaba atemorizada. Me obligó a ir a los asientos traseros del coche y entonces me forzó los brazos y las piernas para penetrarme vaginalmente, llegando a eyacular,» ha declarado la denunciante.

«Quería escaparme, pero no sabía dónde estaba. Tampoco estaba en condiciones de solicitar ayuda porque tenía miedo y deseaba mi muerte», ha añadido. Así, fue hasta Tarragona y después volvió a Esterri d'Àneu con el acusado. Denunció los hechos unos días después.

Varios agentes de los Mossos d'Esquadra han declarado, de manera telemática, que la mujer se encontraba en situación irregular en el país y eso todavía le generó más miedo a la hora de presentar la denuncia. La policía ha indicado que no pudieron establecer el lugar de la supuesta agresión sexual porque la denunciante no conocía suficiente el territorio. Sin embargo, les dijo que había tenido lugar en torno a una hora y media después de salir de Esterri d'Àneu, por lo cual estiman que los hechos se habrían producido en algún punto entre Tremp y Balaguer.

Los agentes y peritos han declarado al juicio que encontraron una mancha de líquido seminal a la parte posterior del vehículo que «coincidía plenamente» con el perfil del acusado, aunque no pudieron establecer el tiempo que llevaba allí. Asimismo, dos mossos d'esquadra han explicado que la mujer declaró en la comisaría que mientras se producía la agresión, el hombre lo amenazaba con una navaja que hacía un ruido peculiar. Durante la inspección en el coche del acusado, los agentes localizaron una navaja de unos 24 centímetros en la cual le colgaba una pieza que hacía el mismo ruido que la denunciante había descrito. De hecho, la mujer reconoció el arma como la que se utilizó para amenazarla.

Por su parte, el acusado, que también ha hecho uso del intérprete y ha declarado en último lugar, ha negado los hechos. Ha dicho que su relación con la mujer fue únicamente como compañeros de piso y que «nunca» le ofreció matrimonio ni le propuso mantener relaciones sexuales porque estaba casado y tenía hijos. «La consideraba como un familiar», ha declarado.

Con respecto a las indagaciones de los Mossos, el hombre se ha defendido diciendo que acostumbra a hacer viajes con su coche a Marruecos para ver a sus familiares. Así, ha afirmado que justo unos días antes de los hechos había viajado a su país y había mantenido una relación sexual en su vehículo con una prostituta.

Finalmente, un testigo, que solía visitar el piso donde convivían la mujer y el hombre, ha declarado que este último le había dicho en alguna ocasión que «amaba mucho» a la denunciante y que «la quería tener como mujer».

Con todo, la fiscalía pide para el acusado 13 años de prisión por los delitos de agresión sexual y de amenazas, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse durante 17 años y 7 años de libertad vigilada. También solicitan su expulsión del Estado una vez haya cumplido tres cuartas partes de la condena o bien se le haya otorgado el tercer grado. Con respecto a la responsabilidad civil, le piden 10.000 euros por los daños morales.

Por otra parte, la defensa ha pedido la absolución para el suyo representado porque considera que ha mantenido su inocencia a lo largo del procedimiento judicial y que el relato de la denunciante tiene imprecisiones relevantes y «se adecua a lo que le conviene».