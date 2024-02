El Govern ultima la distribución gratuita de productos menstruales reutilizables

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno está ultimando la puesta en marcha del servicio de distribución de productos menstruales reutilizables gratuitos en las farmacias. Según ha podido saber la ACN, el Departamento de Igualtat i Feminismes está haciendo pruebas técnicas en 13 puntos del territorio con la previsión que el reparto empiece en las próximas semanas al 90% de las farmacias de Cataluña. Se distribuirán copas menstruales, bragas y compresas de tela de forma gratuita. Los productos se podrán recoger mostrando un código QR que las personas menstruantes encontrarán en la app 'La Meva Salut'. Por ahora, el Govern está haciendo «tests de estrés» con el fin de asegurar que el procedimiento funciona y que todas las farmacias implicadas tendrán stock de cada producto.

«Estamos haciendo pruebas para ver que los productos llegan correctamente a los centros logísticos de distribución y que la aplicación 'La Meva Salut' funciona conectada a los sistemas informáticos de la farmacia, y para que cuando una ciudadana necesite retirar los productos de las farmacias lo pueda hacer perfectamente», explica la secretaria general de Igualtat i Feminismes, Georgina Oliva, en declaraciones a la ACN.

El servicio de distribución gratuita de productos menstruales reutilizables a través de las farmacias es una de las acciones recogidas en el Pla integral de equitat menstrual i climateri 2023-2025 del Departamento de Igualtat i Feminismes y que la consellera de Igualtat, Tània Verge, anunció el pasado mes de septiembre. Entonces, afirmó que el servicio se haría efectivo «durante el primer trimestre» del 2024. Preguntada por la fecha de puesta en marcha de la iniciativa, Oliva subraya que se hará público cuando el ejecutivo tenga las «garantías» que el servicio se podrá ofrecer «con la máxima eficiencia». «Si tenemos que repetir algunas pruebas, las repetiremos», asegura.

En este sentido, la secretaria general de Igualtat i Feminismes señala que el Gobierno hace meses que trabaja con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña con el fin de poder contar «con la inmensa mayoría» de las farmacias de todo el territorio. De las 3.272 farmacias que hay en Cataluña, el Gobierno afirma que casi la práctica totalidad ofrecerá productos menstruales. Estas, una vez se ponga en marcha el servicio, tendrán un elemento idenficativo que indicará que disponen de productos menstruales reutilizables gratuitos. «Tenemos la certeza de que más de un 90% de las farmacias se adherirán a la campaña y, por lo tanto, un mensaje de tranquilidad a las mujeres porque seguro que cerca de su trabajo, de dónde hacen su ocio o de su casa encontrarán una farmacia identificada donde puedan ejercer su derecho a recoger productos menstruales», apunta a Oliva.

Más allá de las pruebas técnicas, el Departamento de Igualtat i Feminismes, junto con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, también está haciendo formaciones a fin de que los farmacéuticos acompañen a las mujeres a la hora de escoger los productos. Una vez en la farmacia, podrán escoger entre copas menstruales, bragas y compresas de tela y para hacerlo contarán con la ayuda de un farmacéutico formado en la materia que lo asesorará teniendo en cuenta sus necesidades y preferencias.

Al mismo tiempo, el ejecutivo también está sacando adelante una formación «más amplia» en las farmacias adheridas sobre derechos reproductivos y sexuales. «A partir de una conversación sobre la regla podemos estirar el hilo y detectar una endometriosis o incluso una situación más grave en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres», indica la secretaria general del Departamento de Igualtat i Feminismes.

El servicio estará a disposición de 2,5 millones de personas, el total de la población menstruante en Cataluña, según detalló la consellera Tània Verge el pasado mes de septiembre. Sobre el método escogido para hacer efectivo el acceso gratuito a los productos, Verge explicó entonces que el ejecutivo ha decidido optar por la aplicación 'La Meva Salut' porque es «lo bastante conocida y utilizada» entre la ciudadanía. Sin embargo, afirmó que las personas podrán ir directamente a la farmacia, en caso de que desconozcan el procedimiento, y allí le explicarán cómo recoger el producto.

«Es una cuestión de justicia de género»

Para el Departamento de Igualtat i Feminismes era una cuestión de «justicia de género» asegurar el acceso gratuito y universal en productos menstruales reutilizables. «No puede ser que para menstruar las mujeres tengamos que tener diferencias económicas del resto de personas, no es justo que un producto de primera necesidad tenga que costar lo cuesta», defiende a la secretaria general del departamento. En este sentido, Oliva recuerda que el Govern hace mucho tiempo que pide la excepcionalidad en el IVA de estos productos, así como su gratuidad. «Hasta que eso no llega, porque es competencia del Estado e incluso de regulaciones europeas, no queríamos esperar, porque eso es un derecho que tiene que estar en todos los rincones del país y tiene que ser de fácil acceso», sentencia.

Según indicó Virgen el pasado mes de septiembre, se calcula que una mujer gasta unos 2.500 euros a lo largo de su vida fértil en productos menstruales, mientras que utilizando copas menstruales este gasto, según el departamento, se reduciría a 145 euros.

Para el Govern, la puesta en marcha de este servicio también es una cuestión de justicia climática, dado que productos menstruales como la copa o las compresas y bragas de tela son reutilizables y tienen una vida «de entre 5 y 10 años». Cuando se anunció el servicio, la titular del Departament d'Igualtat, Tània Verge, explicó que cada año se generan 9.000 toneladas de productos menstruales no reutilizables y que, por lo tanto, el objetivo también es contribuir a reducir estos residuos.

Con todo, la secretaria general de Igualtat i Feminismes, Georgina Oliva, recuerda que se trata de una iniciativa «pionera por todo el Estado y a nivel internacional».