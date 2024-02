Educació presenta recomendaciones para incorporar la IA en el sistema educativo

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El Departament d'Educació ha presentado una recopilación de orientaciones y recomendaciones para incorporar la inteligencia artificial a la educación catalana. Se trata de un documento de 20 páginas dirigido a los docentes y a los centros, pero que también puede tener aplicaciones en el ámbito del sistema educativo. Ha sido elaborado por un grupo de trabajo formado por personal del Departament y docentes, y asesorado por expertos del mundo educativo y universitario. El Departament lo ha presentado esta tarde en un acto en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), encabezada por la consellera Anna Simó Castelló.

El acto también ha contado con la presentación de la Estrategia de Inteligencia Artificial de Cataluña Catalonia.AI y del Libro blanco de la IA aplicada a la educación, a cargo del director general de Innovación, Economía Digital y Emprendeduría del Departamento de Empresa y Trabajo, Lluís Juncà, y del director del Centro of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI), Joan Mas.

La recopilación, con múltiples referencias a la investigación educativa internacional, presenta tres puntos clave que el profesorado tiene que tener en cuenta en relación con el uso de la IA: incorporarla de forma crítica, teniendo en cuenta las oportunidades, pero también los riesgos y los retos; educar en los buenos usos de la IA, y aprovechar las oportunidades.

También aborda los límites, desafíos y riesgos éticos que plantea el uso de las diferentes IA (cuestiones sobre la solidez de la información que brinda, la transparencia de los propósitos de las empresas responsables, la protección de datos...) para que puedan ser tratados en las aulas. La guía recopilación que traspasar decisiones a las IA puede provocar falta de autonomía en el alumnado, y que reproducir las respuestas sin cuestionarlas puede implicar una amplificación de una información sesgada o directamente falsa.

Con todo, el texto ofrece varias propuestas para programar en el ámbito de centro y sistema, además de herramientas y ejemplos concretos de incorporación de la IA en el aula para potenciar el aprendizaje personalizado y adaptativo.

Nueva web

El Departament también ha lanzado una web específica sobre la IA en educación, que ofrece un espacio de recursos y reflexión sobre el uso de esta tecnología. La web se irá actualizando con recursos, propuestas, experiencias y situaciones de aprendizaje, que podrán ser útiles para abordar la IA a los centros educativos, y se anima a los docentes a compartir sus experiencias.

Proyectos financiado

Además, el Departament ha presentado tres proyectos relacionados con la incorporación de la IA en el mundo educativo, que financia a través de diferentes líneas de subvenciones. El principal es ‘AY Skills Lab’, un proyecto de la Universidad Rovira y Virgili (URV) que tiene lugar a 11 centros de primaria y secundaria del área de Tarragona. Está centrado en los roles docentes en la incorporación de la IA: a través de formaciones, se está estudiando como maestros y profesorado de estos centros pueden modificar sus programaciones y cómo funcionan una vez implantadas en el aula. El objetivo es seguir generando materiales y formaciones docentes que después el Departament pueda utilizar para trasladarlas al sistema educativo. Participar en este laboratorio garantiza la adquisición del nivel B2 de competencia digital docente, a través de una formación de 70 horas que se lleva a cabo desde el octubre de 2023 y que finaliza en mayo de 2024.