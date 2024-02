El acusado de violar a una menor de 14 años en Girona con «sumisión química» dice que no conoce a la víctima

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Girona ha juzgado este jueves a un acusado que se enfrenta a 10 años de prisión por violar a una menor de 14 años cuando dormía y estaba afectada por el consumo de alcohol y drogas. El escrito de acusación de la fiscalía recopilación que la víctima y el procesado, que entonces tenía 27 años, se conocieron a través de las redes sociales y quedaron para verse la noche del 23 de enero del 2021. Según la acusación, fueron a casa del acusado, un piso de Girona, y allí estuvieron tomando alcohol y fumando marihuana. Como consecuencia de la ingesta de tóxicos, la menor se durmió y quedó «medio inconsciente». Cuando se despertó, el acusado la estaba penetrando. El procesado lo niega y dice que ni siquiera conoce a la víctima en persona.

La víctima ha declarado a puerta cerrada y el acusado lo ha hecho al final del juicio, después de escuchar a los testigos y los peritos.

El fiscal lo acusa de un delito de abuso sexual con penetración a menor de 16 años y mantiene la petición de 10 años de prisión porque sostiene que ha quedado acreditado que violó a la víctima con «sumisión química»: «Quien está inconsciente por el consumo de alcohol y drogas no puede dar consentimiento».

Según el relato de la acusación pública, la víctima y el procesado se conocieron para|por Instagram y quedaron para verse en persona el 23 de enero del 2020. Se encontraron hacia las siete de la tarde y fueron juntos a casa de él, un piso en Girona. Allí, siguiendo el escrito de acusación, la víctima «se tomó tres vasos de ron» y los dos fumaron marihuana. La menor quedó dormida.

El fiscal sostiene que, cuando la menor estaba en estado de semiinconsciencia, el procesado la llevó a su habitación, la desnudó y la tumbó en la cama. La víctima se despertó hacia las cinco de la madrugada, ya del 24 de enero, cuando notó que el acusado la estaba penetrando.

La madre de la menor ha explicado al juicio que la chica se marchó de casa aprovechando que ella había salido a hacer un encargo y que la estuvo buscando toda la noche, contactando con sus amistades. También consiguió entrar al perfil de Instagram de la menor y así vio que había quedado con el procesado: «Le envié mensajes pidiéndole que me contactara pero no contestó».

No la localizó hasta el día siguiente cuando, hacia las diez de la mañana, una amiga de la chica le dijo que se había presentado en su casa. La mujer ha dicho que estaba como «ida» y que, cuándo le explicó lo que había pasado, la convenció para ir a interponer la denuncia a los Mossos d'Esquadra.

A a la menor la trasladaron al hospital Santa Caterina, donde le hicieron una exploración. Los forenses han expuesto que no apreciaron lesiones, aunque la ausencia de marcas en los genitales no descarta una penetración no consentida.

No la conoce en persona

La versión del acusado es totalmente exculpatoria. De hecho, dice que ni siquiera llegó a conocer a la víctima en persona. El procesado, que sólo ha contestado a las preguntas de la defensa, ha afirmado que él y la víctima estuvieron un mes aproximadamente hablando a través de Instagram y que sí que es cierto que el día 23 de enero habían quedado para verse.

Según su relato, pidió a un amigo que tenía coche que lo llevara hasta el punto de encuentro, un aparcamiento de Bescanó, pero la menor no se presentó. «Esperamos veinte minutos o media hora y nos marchamos», ha dicho. El conductor, que también ha declarado al juicio, ha corroborado esta versión. Así, el procesado niega que quedara con la menor y que mantuviera algún tipo de contacto sexual.

Por eso, la defensa pide la absolución. El juicio, que se ha hecho en la sección tercera de la Audiencia de Girona, ha quedado visto para sentencia.