Sólo dos de cada diez películas dobladas al catalán se proyectan en los cines por la tarde y la noche, la franja con más público

Sólo un 22% de las sesiones de películas dobladas al catalán se proyectan en los cines entre las siete de la noche y la una de la madrugada, la franja donde se concentran en total más de la mitad de espectadores. Son datos de los años 2017 a 2021 del Instituto Català de las Empresas Culturales (ICEC), obtenidos por la ACN. Les cifras están marcadas por el hecho de que la mayoría de los filmes doblados al catalán eran para un público infantil, pero si se excluye el género la tendencia no se cambia. Además, ninguna de las cuatro producciones más taquilleras de estos años se pudo ver en catalán. Varios agentes del sector remarcan la necesidad «de igualdad de oportunidades» para la lengua y defienden trabajar para crear más «hábito» de consumir cine en este idioma.

Les datos, obtenidos a través de una petición de transparencia, reflejan que sólo un 2,8% de todos los pases de filmes en las grandes pantallas por todo el país fueron en catalán entre el 2017 y el 2021, es decir, 84.410 sesiones de las más de 2,9 millones que se llevaron a cabo. La cifra es ligeramente superior a la del número de espectadores en esta lengua, que rondó el 2,1% por término medio.

La mayoría de las sesiones de cine en catalán son películas dobladas, un 73%, mientras que el resto son versiones originales. De los doblajes, el 66,9% de pases se programaron entre las tres de la tarde y las siete de la noche, mientras que a partir de esta hora el porcentaje baja al 22,7%, y las sesiones matinales –entre las diez de la mañana y las tres de la tarde– sumaban el 10,4% restante.

Les cifras contrastan con la distribución horaria de las sesiones de doblajes teniendo en cuenta todos los idiomas. Los pases de tarde y noche conformaron el 50,6% del total, mientras que los de tarde se quedaron en un 44,8% y el matinal, en un 4,5%, unos porcentajes casi calcados a las proyecciones de doblajes sólo en castellano, que conforman la gran mayoría.

Según los mismos datos para aquel periodo, las proporciones de la afluencia de espectadores totales por franjas horarias prácticamente replicó la distribución horaria de las sesiones en castellano, y distó significativamente de las que se ofrecieron en catalán. Así, del total de 70,5 millones de tickets vendidos entre el 2017 y en el 2021, 36,3 millones fueron para sesiones de tarde y noche (51,6%) del total, mientras que 31,7 millones fueron para la tarde (45%) y 2,3 millones para matinales (3,4%).

«Los cines no quieren más ayudas, quieren a más espectadores»

Desde el Gremio de Exhibidores de Cataluña relativizan la importancia de la franja horaria en que se programan los filmes. Su directora, Pilar Sierra, defiende a la ACN que los empresarios de cine programan «de la mejor manera posible» y «intentando ofrecer las películas dobladas, en versión original y subtituladas al catalán en las mejores condiciones, pero de acuerdo con la demanda».

Les salas tienen desde el 2015 un incentivo económico de la Generalitat por cada espectador de cine en catalán que reciben. Preguntada por si hacen falta más, Sierra es tajante: «No es cuestión de incentivos, lo que hace falta es una política más global que cambie los hábitos y genere demanda para la cual de manera espontánea tengamos más espectadores en catalán. Los cines no quieren más ayudas, quieren a más espectadores», sentencia.

El argumento de la falta de demanda de público de cine en catalán es rebatido por el profesor de Blanquerna-Universidad Ramon Llull, Francesc Vilallonga. El experto en industria del cine admite que hay en el público unas inercias de consumo en castellano adquiridas durante muchos años, pero considera que la baja demanda es también «una idea preconcebida» de los exhibidores. Habría que tratar mejor las películas en catalán en cuanto a las salas donde se proyectan las copias, los horarios y la promoción de esta oferta, dice, para ver cómo se comporta el público «en condiciones de igualdad».

El peso del doblaje de cine infantil

Sobre los horarios de las proyecciones, Pilar Sierra también remarca que gran parte del doblaje en catalán es de cine infantil, y que eso desplaza la oferta hacia unas horas más propias de este público. Así lo confirman el número de títulos doblados al catalán de los años analizados por la ACN. Entre el 2017 y el 2021, de las 30 películas más taquilleras, sólo había 10 disponibles con el doblaje en catalán, y siete de ellas eran dirigidas a los niños. Jurassic World: El reino caído, Star Wars: Los últimos jedi y Star Wars: El ascenso de Skywalker fueron los tres únicos blockbusters que también se pudieron ver en catalán, un hecho que no fue posible con las cuatro películas que vendieron más entradas en aquellos años: Rey León, Bohemian Rhapsody, Joker y Vengadores: endgame.

De la misma manera, una muy buena parte de los filmes más populares no se pudieron ver en este idioma: sólo 25 de las 150 películas con más espectadores en los cines se ofrecieron también en catalán, 19 de las cuales, para niños.

Sin embargo, aunque la tendencia a doblar sobre todo películas para niños explica en buena parte los datos, la tendencia se repite, aunque en menor mide, en los filmes para otros públicos. Tanto es así que teniendo en cuenta las ocho películas más taquilleras de las dobladas tanto al catalán como el castellano excluyendo las infantiles, la versión catalana se programó en un 50% de los casos en sesión de tarde, y en un 41,5% de los casos por la tarde y la noche. En cambio, la versión en castellano se proyectó en un 41,9% de las ocasiones porla tarde, y en un 52,1%, por la tarde y la noche.

Mismos títulos, horarios diferentes

Por otra parte, comparando en conjunto aquellos filmes doblados y disponibles en los dos idiomas, se repite la tendencia de situar las sesiones de catalán en más proporción a las primeras horas de la tarde, aunque la representación de los géneros es el mismo ya que se están comparando las mismas películas. La proporción de sesiones que empiezan a partir de las siete de la tarde en castellano es del 31,9%, mientras que en catalán es del 23,2%.

Francesc Vilallonga insiste en que lo que hace falta es «sentarse con los exhibidores para hacerlos corresponsables» del éxito del catalán a las salas, para conseguir que el esfuerzo que se hace en el doblaje tenga «una lógica y una rentabilidad». «Cuando hubo el acuerdo entre las mayores y la Generalitat para fomentar que hubiera las películas más relevantes subtituladas en catalán (2012), seguramente se habría tenido que incorporar el sector de la exhibición; se priorizó la distribución, para que hubiera copias, pero no que las salas de cine tuvieran una responsabilidad en el tratamiento que daban a estas copias. Tú puedes tener 50 copias en catalán pero si no les das la misma visibilidad y las mismas oportunidades que las copias en castellano, la situación no es igualitaria», resume.

Acceso desigual al territorio

El profesor apunta también la necesidad de hacer una mejor distribución territorial de las películas dobladas, y propone que se haga un mapeig de las zonas con más y menos uso social del catalán para decidir las salas donde conviene más proyectar cine en esta lengua, y donde quizás tendrá menos público.

Según los datos, comarcalmente hay bastante asimetría en la oferta de sesiones en catalán, que oscilan entre el 0,3% en el Baix Penedès, hasta el 40,5% en el Priorat, aunque aquí es con un total de pases minúsculo. Si bien por término medio en Cataluña los pases en catalán son el 2,8%, las comarcas metropolitanas están todavía por debajo, como el Baix Llobregat (2%), el Maresme (2,1%), el Barcelonès (2,2%), el Vallès Occidental (2,4%) o el Vallès Oriental (2,7%). En la franja superior a la media, destacan el Gironès (4,9% de sesiones en catalán sobre el total), el Segrià (5,2%), el Bages (7,2%), Osona (7,7%) y la Garrotxa (11,7%).

Aunque porcentualmente fuera del área metropolitana haya más sesiones, en número total las copias disponibles y por lo tanto las sesiones son pocas, y a menudo no es fácil acceder a las salas en lugares con población más dispersa. Àlex de la Guia, de la web desdelsofà.cat, lo remarca y pide al Gobierno que trabaje para que se vuelva a aumentar el número de títulos y de copias que se doblan en catalán (de acuerdo con el acuerdo vigente de 2012 con las ‘mayores’). «Y que trabaje también para que haya una distribución equilibrada en Cataluña, para que en todas partes se pueda ver cine en catalán con la misma facilidad que en Barcelona», añade.

El «techo del 3%» de los espectadores

Del total de 70,5 millones de espectadores de cine en Cataluña entre el 2017 y el 2021, aproximadamente 1,5 millones lo hicieron en pases en catalán, cosa que representa un 2,1%, un porcentaje ligeramente inferior a la proporción de sesiones en esta lengua (2,8%). La mayoría de espectadores en catalán fueron a ver proyecciones dobladas (75%), mientras que el resto, versiones originales en lengua catalana.

Dos de cada tres asistentes en filmes doblados lo hicieron en la franja de la tarde, mientras que un 20% lo hizo a partir de las 7 de la tarde y, el resto, en horario matinal. La proporción cambia en las versiones originales, ya que el 56% del público asistió a pases que arrancaban por la tarde y la noche, mientras que el 42% lo hicieron a las primeras horas de la tarde. La película Estiu 1993 fue la más taquillera en este periodo, de entre las producciones en versión original catalana, pero se colocó en el lugar 169 en el global entre el 2017 y el 2021.

«Dicen que la gente no va a ver cine en catalán, pero Barbie y la última de Indiana Jones son ejemplos que, si están en horarios buenos, la gente va en catalán», dice Àlex de la Guia, que también observa que las películas originales en catalán los exhibidores «las tratan mejor». En este sentido, tanto él, como el profesor y la representante de los exhibidores coinciden en que «la apuesta» reciente del departamento de Cultura para financiar la producción de cine en catalán de gran presupuesto es muy importante para arrastrar público y levantar «el techo del 3%», como pasó con ‘Alcarràs’. «Como ahora ha pasado con Saben aquell (David Trueba), en los próximos años veremos el efecto de la subvención en estas 4 o 5 producciones grandes anuales», vaticina Vilallonga.

Recuperación postpandémica más rápida en catalán que en el global de películas

Les datos facilitados por el ICEC acaban en el 2021, el año más reciente en que están disponibles. No obstante, según datos de la empresa ComScore facilitados por el departamento de Cultura y no directamente comparables con las de ICEC, el porcentaje de espectadores en catalán ha subido en el 2022 y en el 2023 con respecto al periodo analizado.

Sumando tanto a los asistentes a versiones originales, dobladas y subtituladas en catalán, el porcentaje de espectadores en esta lengua el año 2023 fue del 2,9%, por encima del 1,6% entre el 2017 y el 2021. Son dadas siempre según ComScore, que no tiene en cuenta algunas salas pequeñas, que suelen hacer subir el porcentaje del catalán hasta el nivel recogidas por el ICEC. El dato del año 2022 incrementó hasta el 5,5%, muy por encima de la media en buena parte por el efecto del éxito de Alcarràs (263.419 espectadores).

En números absolutos de espectadores, el dato del 2022 (623.184) fue lo más importante desde el 2012 (677.861), mientras que la del 2023 (400.399) muestra una recuperación con respecto a niveles prepandémicos (la cifra del 2019 fue de 309.793). Fuentes del departamento de Cultura celebran esta circunstancia, subrayando que tiene un mérito añadido teniendo en cuenta el «contexto difícil». De hecho, esta recuperación postpandémica no se observa con el número de asistentes en salas de cine en general en el país, ya que de los 18,5 millones del 2019 se ha pasado a los 13,7 millones del 2023.

Según las mismas fuentes, a los datos crecientes de los últimos dos años hay contribuido no sólo ‘Alcarràs’, sino también filmes como Saben aquell, del año pasado (65.216 espectadores). Desde Cultura recuerdan que el departamento destinó 20,7 millones de euros a la producción de largometrajes y series en catalán en el 2023, una cifra que casi cuadruplica la del 2019 (5,4 millones).

Por otra parte, la consejería cree que otro elemento para entender la tendencia ascendente de los últimos dos años es el apoyo al doblaje y subtitulación de grandes éxitos internacionales al catalán, con un gasto público de 3,3 millones de euros. Barbie, con 44.424 espectadores en catalán, fue la película doblada a este idioma más vista del 2023, seguimiento de Super Mario Bros. La película (33.067) e Indiana Jones y el dial del destino (28.299), según ComScore. Así, dos de las tres películas más taquilleras en catalán el año pasado estuvieron dirigidas a un público adulto, cosa que hace tener esperanza al Gobierno para que las distribuidoras norteamericanas no tiendan sólo a doblar las películas familiares como ha pasado hasta ahora.

A pesar de todo, creen que la «falta de oferta» con «pocos títulos y pocas sesiones, pocos cines» que programen en catalán y «no siempre en zonas donde el uso del catalán está más extendido» no ayudan a cambiar los hábitos de los espectadores, más acostumbrados todavía al castellano.