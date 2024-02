Acción Climática financiará contratos en prácticas de jóvenes pescadores reciente titulados para fomentar el relevo

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Departamento de Acción Climática financiará contratos en prácticas de jóvenes pescadores que acaben de hacer la formación de marinero pescador y de seguridad. Es un programa para facilitar el relevo generacional para jóvenes desocupados. Se destinarán 20.000 euros por cada contrato durante un año (se prevén 20). Se quiere dar respuesta a la demanda del sector de recuperar la figura del aprendiz y que las personas que se incorporen al oficio tengan un sueldo desde el primer día. Lo ha anunciado el consejero David Mascort en el puerto de Arenys de Mar durante la presentación de un plan para garantizar la sostenibilidad económica social y ambiental. «Son momentos complicados pero hay que seguir trabajando», ha dicho Mascort, para que «se puedan ganar la vida».

En este periodo de aprendizaje, el trabajador en prácticas irá acompañado de un pescador profesional de al menos cinco años de experiencia profesional a la vez que se incluirán cursos sobre prácticas sostenibles de pesca, marisqueo y sobre la conservación de los recursos biológicos marinos. Así lo ha detallado el director general de Política Marítima y Pesca Sostenible, Sergi Tudela, que lo ha expuesto con la presencia de representantes del sector y otras autoridades. La medida comportará formación para el amarradero que tenga el trabajador en prácticas y estará limitada a razón de 1 contrato por embarcación y durante un año, incluyendo el periodo de vedas. También ha dicho que actualmente se están formando unos 200 marineros pescadores y que prevén llegar a un 10% con esta medida.

El Plan de acción de relieve generacional pesquero también prevé otras medidas como una línea de ayudas dirigidas a jóvenes pescadores para la adquisición de la primera embarcación pesquera, dotado con 300.000€. También se quiere facilitar la información para el acceso a la profesión, impulsar la formación a distancia con las nuevas tecnologías y digitalizar la formación básica de marinero pescador y llevar a cabo actuaciones de acompañamiento para favorecer el relevo generacional mediante los grupos de acción local pesquero.

La falta de relieve generacional en el sector pesquero catalán es una tendencia coincidente en el sector pesquero del Mediterráneo, de España y a Europa, y se considera un problema estructural. En Cataluña, en los últimos 20 años, se ha perdido cerca de la mitad de la flota pesquera catalana (46%), que ha pasado de 1.337 a las 617 embarcaciones actuales.

«No hay jóvenes que quieran trabajar»

Aleix Roca, representando de las barcas de arrastre de Arenys de Mar, ha explicado a los medios que toda iniciativa es buena pero que ve difícil que el plan anunciado pueda revertir la situación actual. «El principal problema es que los jóvenes no quieren venir a trabajar, el mundo de la pesca ya no es cómo hace veinte años», observación. «Tenemos muchas normativas, yo tengo una barca de arrastre y sólo trabajaré siete meses al año, los sueldos han bajado y los precios sueño los mismos de hace veinte años y no es una situación que pueda atraer jóvenes de 15 o 20 años», detalla. También cree que hacen falta políticas que aborden la contaminación y el cambio climático para ayudar a este oficio que «está en peligro». Como quinta generación de pescadores, admite que, si ahora pudiera, él también lo dejaría porque es un trabajo muy duro y mal remunerado.

Precisamente el consejero de Acción Climática, David Mascort, ha subrayado la necesidad de que el sector «se pueda ganar la vida» y eso pasa, entre otras cosas, para «hacer atractiva» esta profesión a la sociedad y concienciar de la importancia de consumir pescado de las costas catalanas. Campañas como el Pim, pam, peix! para promover el consumo de pescado son muy necesarias para ayudar a poner en valor un producto para que la sociedad entienda que este es un sector «clave» para la economía y también para nuestra cultura. El otro gran reto, ha dicho, es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad y ha remarcado el trabajo de cogestión que se está haciendo en Cataluña y que ha permitido llegar a proyectos como lo que se ha presentado este sábado.

En este sentido, el plan prevé medidas que buscan contribuir al sostén de la actividad fortaleciendo la cogestión pesquera (gestión compartida de la política pesquera entre sector, científicos, ONG y Administración), dando apoyo a las cofradías de pescadores y las federaciones de cofradías de pescadores, impulsando la constitución de organizaciones de productores de productos pesqueros, implementando grupos de acción local pesqueros a la totalidad del territorio pesquero para fomentar la economía azul. En este sentido, también se prevén acciones para fomentar la Asociación Catalana de Mujeres del Mar como instrumento para favorecer el relevo generacional y la presencia de la mujer en el sector.

En la línea de «dignificar» el oficio, habrá ayudas para la mejora de la seguridad, la higiene y las condiciones de trabajo a bordo de las embarcaciones pesqueras. Entre las acciones, se quiere impulsar la modernización y descarbonización de la flota, todo fomentando la diversidad pesquera y estableciendo ayudas para la compensación de las paradas temporales de actividad pesquera para empresas y trabajadores.

Por su lado, el presidente de la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores, Antoni Abad, ha aplaudido medidas como la de recuperar la figura del aprendiz porque este es un oficio que se aprende en el día a día de la mano de los profesionales. El sector, ha dicho, está viviendo momentos difíciles pero espera que esta acción ayude a «recoger frutos» en un futuro. Una de las asignaturas pendientes de que habrá que lindar con «valentía» es la del precio del producto. «Es un pescado pescado hoy, subastado hoy y cocinado hoy,» y eso, ha dicho, es lo que hay que poner en valor para que el mercado lo valore por su calidad y lo distinga claramente del pescado que viene de fuera.

19 MEUR para la continuidad del sector

Les acciones del plan anunciado este sábado se implementarán con recursos propios del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027. Este año, la Generalitat prevé destinar más de 19 MEUR para impulsar el oficio de pescador, que se sumarán a los 15 MEUR del 2023.

Con esta iniciativa el Gobierno da respuesta a la demanda del Parlamento Europeo para atraer una nueva generación de trabajadores y generar actividad. Este es un sector «imprescindible para el equilibrio de la balanza alimentaria de los estados miembros» con «empleos vitales» para garantizar el suministro de alimentos.