El juez Aguirre cree que los 10.000 soldados rusos y que Catalunya necesitaba muertes

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El juez instructor del 'caso Volhov', Joaquín Aguirre, afirma durante un interrogatorio al empresario Víctor Terradellas que la referencia a los 10.000 soldados rusos y que Catalunya necesitaba muertes «no eran afirmaciones gratuitas». Así consta en unos audios publicados por el digital 'El Món', donde el juez hace referencia a los «100 muertos» y los 10.000 soldados rusos que aparecen en los audios intervenidos en Terradellas. Aguirre rechaza que Catalunya pudiera hacerse pasar por un estado oprimido: «Un estado oprimido con parlamento autónomo y nivel de vida alto, hacerse pasar por oprimidos, pues necesitaban muertes». Por otro lado constata que Carles Puigdemont entró «en pánico» y finalmente se marchó a Bruselas «en el maletero de un coche».

En un momento de la conversación, Aguirre sostiene que los contactos con Rusia eran «amplios». Añade que para poder alcanzar la independencia era necesario el control del territorio y constata que esto con los mossos y el armamento actual no era suficiente. Por eso, asevera que la referencia a disponer de 10.000 soldados rusos que aparece en un audio de Víctor Terradellas con Xavier Vendrell ya los 100 fallecidos para poder alcanzar la independencia no son afirmaciones gratuitas. El juez insiste afirmando que Catalunya no podía hacerse pasar por un estado oprimido porque, junto al País Vasco, eran las dos comunidades más ricas del Estado español en el 2017. «Cataluña como estado oprimido no podía pasar porque es un estado rico, ahora no tanto, porque parece que Valencia y Málaga le han superado», afirma.

Terradellas le reprocha que no era una voluntad y Aguirre contesta que «está grabado», más allá de que fuera una «ocurrencia que no tenía posibilidad alguna». Además se pregunta cómo pueden pensar que se podía hacer la declaración unilateral de independencia «con una deuda que no se puede cuantificar, un país roto» y tomando el control del territorio pacíficamente.

Terradellas le explica que solo ha viajado dos veces a Rusia y el juez remacha que han sido «muy productivas». De hecho, el juez le pregunta por un supuesto viaje de Terradellas un día antes de la DUI y el abogado del empresario le hace constar que ese viaje es de un año después, en octubre del 2018.

Puigdemont, a Bruselas

En otro momento de los audios publicados, Aguirre hace referencia a la expresión 'cagarse en las bragas' que Terradellas habría dicho sobre Puigdemont tras reunirse con los rusos Sergei Motin y Sardà Bonvehí. Afirma que un conocido suyo le ha explicado esta expresión y que es «especialmente humillante» en alusión a un hombre y hace referencia a alguien «débil y cobarde». Terradellas contesta que es una expresión en tono coloquial que no es adecuado para el contexto en el que se encuentran, una declaración judicial, y Aguirre reitera que, en cualquier caso, lo que quería decir es que «le entró pánico». «Al final el señor se marchó en el maletero de un coche porque seguiría en estado de pánico y desde Bruselas se sentía más seguro y siguió con los 'bitcoin'».

En los audios también insiste en que estaban y están en marcha 'bitcoins' para financiar el proceso. «Actualmente los 'bitcoins' funcionan en Waterloo», dice. Terradellas responde que no sabe al respecto y añade que su relación con el expresidente se limita a felicitarle por el cumpleaños.