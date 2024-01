Cancelan un concierto de The Tyets i Julieta en Mislata y el grupo apunta a «trabas administrativas»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El concierto de The Tyets i Julieta que se tenía que celebrar este viernes por la noche en la sala Repvblicca de Mislata se suspendió sólo cuatro horas antes por orden municipal. El consistorio alegó que se habían vendido más entradas del permitido y optó por enviar a la Policía Local a precintar cautelarmente el local, según informan varios medios valencianos. «Hemos flipado con las noticias que afirman que se vendieron más entradas de la cuenta. Tenéis que saber que son falsas. El aforo de la Sala Repvblicca lleva más de 30 años siendo de más de 1.350 personas. Y se pusieron en venta sólo 1.300 entradas pensando, precisamente, en la comodidad del público», ha criticado el grupo del Maresme, que ha hablado de «trabas administrativas».

«En ningún caso la suspensión ha sido un problema de la promotora por haber vendido más tickets de la cuenta, ni de la sala, ni del grupo. Sino del ayuntamiento que ha puesto trabas administrativas a última hora», ha insistido The Tyets en un post de Instagram. «Hemos recibido la noticia una vez llegados todos a Valencia. La Sala está precintada por la poli y no se puede dar el concierto. No existe alternativa por aforos ni disponibilidades», ha lamentado el grupo de Mataró. «Estamos igual de tristes que vosotros. Qué gran concierto nos hemos perdido. Nos sabe muy mal. Volveremos», ha remachado The Tyets. Por su parte, la promotora Pro21Cultural –organizadora del festival La Prèvia- ha apuntado la suspensión del concierto en «causas externas» a la organización.

«El ayuntamiento de Mislata ha precintado la sala, se ve que tienen un conflicto de normativa, licencia, permisos o similar, el caso es que hasta las 16 horas no nos han comunicado lo sufriera», ha precisado la productora en un mensaje en las redes sociales. «Un marrón para todos: artistas, promotora, la gente de la sala, público, periodistas que estaban acreditadas, técnicos de escenario...», ha lamentado Pro21Cultural. «Estamos abatidas por el desenlace de esta situación, y creednos cuando decimos que lo hemos luchado hasta el último momento. Han sido muchas las horas invertidas organizando un acontecimiento que nos ilusionaba muchísimo», ha afirmado la promotora, que ha recordado que hace dos meses que se agotaron las entradas para The Tyets y Julieta.

La sala Repvblicca anuncia acciones legales

«Desde este momento procedemos a la devolución de las entradas, pronto tendréis noticias», ha concluido Pro21Cultural. Finalmente, la sala Repvblicca ha emitido un comunicado donde ha negado que sobrepasara el aforo permitido y ha cargado contra el consistorio de Mislata, gobernado por el socialista Carlos Fernández Bielsa. «Por causas sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a cancelar el concierto de hoy de The Tyets y Julieta, y la sesión de mañana de José Coll. Lamentamos mucho la situación y desde la sala Repvblicca esperamos estar con vosotros lo antes posible», ha manifestado la sala de conciertos, que ha anunciado «acciones legales» contra el cierre.

«Desde el ayuntamiento llevan muchos años intentando cerrarnos la sala. Primero, haciendo una ordenanza municipal para capar el aforo del recinto que tiene una aforo legal de seguridad de 1.700 personas, certificado y testado por los organismos competentes», ha recordado la sala Repvblicca. «Y ahora han dado un paso más y nos han cerrado preventivamente. Es decir, no sólo te reduzco drásticamente el aforo, sino que te cierro el local porque presupongo que superarás el aforo que te he impuesto. No sabemos de dónde sacan eso. El precinto de la sala es totalmente ilegal y el procedimiento nulo, motivo por el cual iniciaremos todas las acciones judiciales necesarias,» han concluido los responsables de la sala de conciertos.