La jueza del caso Jubany desestima el sobreseimiento para los dos investigados y pide completar las pruebas de ADN pendientes

La jueza que instruye el caso por el asesinato de Helena Jubany ha desestimado el sobreseimiento que habían solicitado los dos investigados, Xavi Jiménez y Santi Laiglesia. La magistrada les recuerda en un auto que todavía no se han practicado todas las diligencias acordadas en su día y que este no es el momento procesal de tomar esta decisión.

En este sentido, la jueza también pide en otro auto que se completen las pruebas de ADN pendientes y se comparen de manera más exhaustiva los perfiles genéticos de los investigados con las muestras recuperadas del jersey de la víctima. También urge a la policía científica a determinar si hay rastros biológicos en los anónimos que recibió Helena Jubany pocas semanas antes de morir.

La decisión de la titular del juzgado de primera instancia número 2 de Sabadell llega después de que el informe presentado por la Universidad de Santiago de Compostela, que tenía que cruzar el ADN de los investigados con las muestras encuentros en el jersey de la víctima no contenía la prueba encargada el mes de septiembre de 2023 por el anterior juez que llevaba el caso.

La prueba en cuestión requería a los laboratorios que determinaran si los perfiles genéticos de los investigados son o no descartables, de acuerdo con el material genético encontrado en el jersey de la víctima, y en qué porcentaje, en relación con el conjunto de la población, con el objetivo de dar un valor estadístico a la prueba.

La jueza también reclama a la policía científica que no ha recibido los resultados de la investigación de vestigios de ADN en las hojas originales de los anónimos que recibió Helena Jubany antes de que la mataran. Hasta que no se reciban los resultados de estas dos pruebas, dice, no se podrá valorar la apertura de juicio oral por el caso de la bibliotecaria, asesinada hace más de 22 años.