Tres de cada cuatro pasajeros en el aeropuerto del Prat viajan con compañías low cost

Tres de cada cuatro pasajeros en el aeropuerto del Prat viajaron con compañías de bajo precio durante 2023, según datos de Aena analizadas por la ACN. Teniendo en cuenta a las 60 aerolíneas con más viajeros, un 73,7% de los usuarios de la infraestructura utilizaron una low cost, diez puntos por encima de la media española y también muy por encima de Madrid, que está al 30% en bajo coste. Expertos consultados por la ACN ven complicado replicar el modelo de Madrid pero instan a atraer rutas de largo radio en Barcelona y niegan que una ampliación comporte más masificación turística. Precisamente este jueves, representantes de los ejecutivos catalán y español se reunirán para poner en marcha la comisión técnica que tiene que tratar el futuro del aeropuerto.

El año pasado, de los más de 49 millones de pasajeros, unos 36 millones cogieron vuelos de compañías de bajo precio, mientras que los 13 millones restantes optaron por las tradicionales y los vuelos chárter o vacacionales. La tónica se mantiene estable desde hace casi una década, y circunstancias como el Covid no hicieron alterar significativamente el peso de una y otra opción. De hecho, en el 2021 marca el año con más proporción de viajeros low cost de como mínimo los últimos 15 años, con el 75,7% del total. Les aerolíneas que ofrecen billetes más baratos se llevaban aproximadamente el 60% del pastel en 2010, una cifra que fue subiendo hasta situarse en los siete de cada diez al cabo de un lustro, cuando se estabilizó.

Les low cost monopolizan los primeros cuatro lugares del ranking en el Prat

Vueling fue, un año más, la principal compañía en el 2023, con el 40% del tráfico –los 20.538.700 pasajeros que viajaron con la empresa propiedad de IAG representan el máximo histórico anual en el Prat desde su fundación. La segunda aerolínea más utilizada fue Ryanair, con el 17% del total y 8.531.055 viajeros. La marca irlandesa ha ocupado el segundo peldaño del podio ininterrumpidamente desde el 2012, cuando le cogió el lugar a Spanair, que desapareció aquel año.

En tercer lugar se situó otra compañía de bajo coste, Ryanair, con 2.334.344 pasajeros, por encima de Wizz Air, que, con 1.951.670 usuarios, se sitúa cuarta por primera vez con un incremento significativo respeto tanto al año pasado (62%) como al 2019 (87%).

De hecho, en declaraciones a la ACN, el exdirector comercial de Aeropuertos de Cataluña y profesor de la UPC School, Òscar Oliver, subraya que el crecimiento del aeropuerto del Prat se ha visto muy favorecido por la presencia de las compañías low cost, lideradas por Vueling, Ryanair, Easyjet y Wizz Air, y recuerda que gracias a ellas la capital catalana es la que tiene la red más importante de corto y medio radio de toda Europa. "Los debemos mucho a estas compañías", sostiene a Oliver, que pide "desmitificar" la idea de que los usuarios de estas aerolíneas sean viajeros low cost.

"Nos consta que quien se beneficia de low cost no sólo es turista de abajo coste, los empresarios catalanes también se benefician de un buen precio en las conexiones en Europa. Identificar la compañía de bajo precio con turista barato directamente y de forma exclusiva es peligroso", añade la Directora de Estudios de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Barcelona, Alícia Casart. En este sentido, Casart afirma que hay que evaluar otros factores, como la disponibilidad de alojamiento barato, el modelo de ciudad que se venda.

Barcelona tiene "complicado" devenir hub de compañías tradicionales

La primera compañía tradicional que opera en el aeropuerto catalán aparece al quinto lugar y es Iberia, con 1.906.675 clientes –una cifra que incluye Level-, que supera la también tradicional Lufthansa, con 1.343.295. Air Europa (953.974), British Airways (752.629), Air France (645.600) y Eurowings (627.391) cierran la lista de las diez aerolíneas más populares en el 2023.

Oliver remarca que las compañías tradicionales son las que antiguamente eran compañías de bandera y posteriormente privatizadas. Por eso, considera que ‘aerolínea de bandera’ es un concepto "desfasado". Por el profesor de la UPC, en el Prat no es "estrictamente necesario" la presencia de una aerolínea de las conocidas como bandera para hacer crecer el aeropuerto, especialmente en corto y medio radio.

Por su parte, Casart afirma que las aerolíneas tradicionales ya tienen los hub consolidados. "Este modelo clásico en Barcelona es muy complicado repetirlo", señala.

Los porcentajes de low cost y tradicionales, cambiados con respecto a Madrid

El peso de las low cost en Barcelona está por encima de la media española. Teniendo en cuenta también a las 60 aerolíneas más populares, por todo el Estado un 63,7% de los pasajeros fueron de este tipo de aerolíneas en el 2023. El porcentaje fue todavía más bajo el año pasado en el aeropuerto de Madrid, Barajas, donde la cifra se quedó en el 29,1%, mientras que las tradicionales, chárteres y vacacionales se situó en el 70,1%, unos datos que son casi exactamente inversos en las de Barcelona.

Así, el modelo de Barcelona contrasta con el de Madrid, donde la presencia del hub de Iberia hace subir el peso de las compañías tradicionales sobre el total de vuelos operados. "Barcelona ha tenido que buscar alternativas a las compañías de bandera y las más interesantes para el aeropuerto han sido las low cost", opina Oliver. Entre estas, también hay de largo radio como Level, que está teniendo un "desarrollo muy relevante con unas cifras muy importantes", apunta.

Con la fusión entre Iberia y Air Europa, que ahora mismo se encuentra ralentizada, pronostica que este hub "potenciará el atractivo" de Barajas hacia las destinaciones americanas y asiáticas, pero no tendrá una "afectación significativa" para el Prat. "No hay que olvidar que Barcelona tiene un potencial muy relevante hacia el continente asiático", comenta el experto aeronáutico, que no descarta que después de la fusión la nueva Iberia-Air Europa pueda ofrecer algún vuelo de largo radio desde la capital catalana.

El debate sobre el futuro del aeropuerto coincide con la primera reunión para poner en marcha la comisión entre Generalitat y Estado este jueves. La comisión incluirá representantes del ministerio y del ejecutivo catalán, con el objetivo de pactar un plan para la “necesaria modernización y mejora de la capacidad” de la infraestructura.

Con la potencial ampliación todavía sobre la mesa, Oliver niega a la ACN que una expansión de las instalaciones ya sea con más líneas low cost o tradicionales tenga que comportar más masificación turística y cree que este es un punto de vista “equivocado” ya que la actuación se plantea en términos de atraer vuelos de largos de radio y, en consecuencia, para contribuir a la internacionalización de la economía y de las empresas catalanas.

Casart es de la misma opinión, ya que explica que "si la apuesta es decidida y se coordinan las administraciones", se tendría que poder ligar el aumento de la capacidad con más presencia de rutas intercontinentales. "Lo que no se puede hacer es no hacer nada, porque si no, iremos a un modelo de aeropuerto absolutamente congestionado y donde sólo evolucionaremos en el terreno del punto a punto intraeuropeo, y no daremos este salto que necesitamos para nuestra economía", remacha.